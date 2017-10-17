Родственники погибших в небе над Синаем готовят новый иск к страховой компании

Родственники жертв теракта над Синайским полуостровом подготовили иск к страховой компании «Ингосстрах». Спустя два года после трагедии семьи погибших в результате крушения А321 намерены через суд взыскать повышенные компенсации.
О новом иске рассказал адвокат Анатолий Кучерена. По его словам, страховщики заключили с частью пострадавших мировое соглашение на суммы от 600 тысяч до 2 миллионов рублей.
Однако, по информации юриста, размер компенсации может превышать эти цифры в несколько раз, так как потерпевший крушение лайнер якобы был застрахован на 750 миллионов долларов.
Анатолий Кучерена, адвокат: «Я вообще считаю, что по отношению к родственникам погибших в этой чудовищной авиакатастрофе, на мой взгляд, поступили нечестно и несправедливо. Когда люди просят дать им документы, раскрыть информацию, им информацию не раскрывают, а говорят, чтобы взяли миллион и всё. Что человеку остается делать в этой ситуации? Тем более он находится в такой психотравмирующей ситуации. У него погибли родственники».
Новые требования адвокат разглашать пока отказался. Всего на повышенные выплаты претендуют 149 человек. Дело будут рассматривать в Москве.
Напомним: самолет, выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Петербург, разбился утром 31 октября 2015 года. На его борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Сейчас авиасообщение между РФ и Египтом до сих пор не восстановлено.
Однако, по информации юриста, размер компенсации может превышать эти цифры в несколько раз, так как потерпевший крушение лайнер якобы был застрахован на 750 миллионов долларов.
Анатолий Кучерена, адвокат: «Я вообще считаю, что по отношению к родственникам погибших в этой чудовищной авиакатастрофе, на мой взгляд, поступили нечестно и несправедливо. Когда люди просят дать им документы, раскрыть информацию, им информацию не раскрывают, а говорят, чтобы взяли миллион и всё. Что человеку остается делать в этой ситуации? Тем более он находится в такой психотравмирующей ситуации. У него погибли родственники».
Новые требования адвокат разглашать пока отказался. Всего на повышенные выплаты претендуют 149 человек. Дело будут рассматривать в Москве.
Напомним: самолет, выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Петербург, разбился утром 31 октября 2015 года. На его борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Сейчас авиасообщение между РФ и Египтом до сих пор не восстановлено.
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