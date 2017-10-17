Серебренников попросил суд отпустить его ради фильма про Цоя

Режиссер Кирилл Серебренников попросил на пять дней отпустить его
из-под домашнего ареста.
Режиссер рассказал, что ему необходимо присутствовать на репетициях балета «Нуриев», который в декабре выходит в Большом театре.
Кроме того, Серебренников хочет закончить работу над фильмом «Лето», в котором рассказывается о рокерах 80-х годов.
Кирилл Серебренников: «Через пять дней заканчиваются съемки, это многострадальный фильм про рокеров 80-х годов, про Майка Науменко и Виктора Цоя, на съемочной площадке которого меня задержали. Без меня закончить невозможно, отпустите меня, это можно сделать с автоматчиками, как угодно».
Кроме того, выступая в Басманном суде, Серебренников заявил, что за ним в течение нескольких лет следили правоохранительные органы, передает «Интерфакс».
Кирилл Серебренников: «Я знал, что за мной ведутся слежка и прослушка. Официанты говорили в ресторанах, что у меня микрофон под столом».
При этом режиссер отметил, что не слушал советы друзей уехать из страны и всегда возвращался в Россию.
Напомним, сегодня в Басманном суде Москвы рассматривается вопрос о продлении срока домашнего ареста Серебренникова. Ранее следствие попросило закрыть заседание от СМИ, однако суд отказался это делать. Адвокат же режиссера сообщил, что более 30 деятелей культуры попросили отпустить Серебренникова под личное поручительство.
Режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Ему предъявили обвинение в хищении 68 млн рублей, которые были выделены из бюджета на проект «Платформа».
Кроме того, Серебренников хочет закончить работу над фильмом «Лето», в котором рассказывается о рокерах 80-х годов.
Кирилл Серебренников: «Через пять дней заканчиваются съемки, это многострадальный фильм про рокеров 80-х годов, про Майка Науменко и Виктора Цоя, на съемочной площадке которого меня задержали. Без меня закончить невозможно, отпустите меня, это можно сделать с автоматчиками, как угодно».
Кроме того, выступая в Басманном суде, Серебренников заявил, что за ним в течение нескольких лет следили правоохранительные органы, передает «Интерфакс».
Кирилл Серебренников: «Я знал, что за мной ведутся слежка и прослушка. Официанты говорили в ресторанах, что у меня микрофон под столом».
При этом режиссер отметил, что не слушал советы друзей уехать из страны и всегда возвращался в Россию.
Напомним, сегодня в Басманном суде Москвы рассматривается вопрос о продлении срока домашнего ареста Серебренникова. Ранее следствие попросило закрыть заседание от СМИ, однако суд отказался это делать. Адвокат же режиссера сообщил, что более 30 деятелей культуры попросили отпустить Серебренникова под личное поручительство.
Режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Ему предъявили обвинение в хищении 68 млн рублей, которые были выделены из бюджета на проект «Платформа».
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