Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Тулу

Сегодня тульский Кремль стал важным спортивным объектом. Там выставили главный футбольный трофей — Кубок чемпионата мира.

111 ФИФА

футбол

В Тулу его привезли на два дня в рамках тура по России перед предстоящим чемпионатом. Сфотографироваться с Кубком могут все желающие.



Организаторов тура поблагодарил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



Алексей Дюмин, губернатор Тульской области: «Мы все уверены, что этот тур, который проходит в 25 городах нашей страны, придаст еще один импульс для наших детей, для молодежи, чтобы все занимались и любили спорт и, конечно, играли в футбол».



Тула стала уже десятым российским городом, в который привезли Кубок.

