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    Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Тулу. ФИФА, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКубок чемпионата мира по футболу прибыл в Тулу

    Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Тулу

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    Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Тулу

    Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Тулу

    Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Тулу

      Сегодня тульский Кремль стал важным спортивным объектом. Там выставили главный футбольный трофей — Кубок чемпионата мира.

      В Тулу его привезли на два дня в рамках тура по России перед предстоящим чемпионатом. Сфотографироваться с Кубком могут все желающие.

      Организаторов тура поблагодарил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

      Алексей Дюмин, губернатор Тульской области: «Мы все уверены, что этот тур, который проходит в 25 городах нашей страны, придаст еще один импульс для наших детей, для молодежи, чтобы все занимались и любили спорт и, конечно, играли в футбол».

      Тула стала уже десятым российским городом, в который привезли Кубок.

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