СК проверит чиновников Минкульта, выделивших деньги «Седьмой студии»

Следственный комитет проверит сотрудников Министерства культуры, которые выделили средства «Седьмой студии» на проект «Платформа».
Представитель СК заявил об этом сегодня в Басманном суде, где рассматривался вопрос о продлении меры пресечения Серебренникову и другим фигурантам дела о хищении, сообщает РИА Новости.
Следователь: «Следствию еще необходимо проверить сотрудников Министерства культуры, которые имели отношение к выделению денежных средств и контролировали распоряжение ими. Необходимо найти всех лиц, причастных к совершению преступления, в том числе среди должностных лиц Министерства культуры».
В свою очередь один из фигурантов дела — экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский — заявил в суде, что подал больше десятка жалоб на недостатки расследования. В частности, он пожаловался на отказ ознакомить его с материалами дела и попросил проводить следственные действия не в СК, а в СИЗО, где он может «находиться без наручников и не в унижающих условиях». Кроме того, мужчина потребовал отвести одного из следователей и обвинил его в «непроцессуальных отношениях» с бывшим главбухом «Седьмой студии» Ниной Масляевой. Малобродский утверждает, что тот убедил Масляеву оклеветать коллег в обмен на освобождение из-под стражи.По словам обвиняемого, жалобы уже переданы Юрию Чайке и Александру Бастрыкину.
Напомним, Кирилла Серебренникова и его коллег по «Седьмой студии» обвиняют в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на проект «Платформа». По материалам следствия, сотрудники студии заключали фиктивные договоры на крупные суммы, после чего переводили деньги на счета подконтрольных фирм и распределяли их между соучастниками. Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. В СК уверены, что он не мог не знать о черной кассе и обналичивании денежных средств.
Следователь: «Следствию еще необходимо проверить сотрудников Министерства культуры, которые имели отношение к выделению денежных средств и контролировали распоряжение ими. Необходимо найти всех лиц, причастных к совершению преступления, в том числе среди должностных лиц Министерства культуры».
В свою очередь один из фигурантов дела — экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский — заявил в суде, что подал больше десятка жалоб на недостатки расследования. В частности, он пожаловался на отказ ознакомить его с материалами дела и попросил проводить следственные действия не в СК, а в СИЗО, где он может «находиться без наручников и не в унижающих условиях». Кроме того, мужчина потребовал отвести одного из следователей и обвинил его в «непроцессуальных отношениях» с бывшим главбухом «Седьмой студии» Ниной Масляевой. Малобродский утверждает, что тот убедил Масляеву оклеветать коллег в обмен на освобождение из-под стражи.По словам обвиняемого, жалобы уже переданы Юрию Чайке и Александру Бастрыкину.
Напомним, Кирилла Серебренникова и его коллег по «Седьмой студии» обвиняют в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на проект «Платформа». По материалам следствия, сотрудники студии заключали фиктивные договоры на крупные суммы, после чего переводили деньги на счета подконтрольных фирм и распределяли их между соучастниками. Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. В СК уверены, что он не мог не знать о черной кассе и обналичивании денежных средств.
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