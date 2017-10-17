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    Петербургский фестиваль моды и искусства начался с инсталляции. Санкт-Петербург, мода, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургский фестиваль моды и искусства начался с инсталляции

    Петербургский фестиваль моды и искусства начался с инсталляции

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    Петербургский фестиваль моды и искусства начался с инсталляции

    Петербургский фестиваль моды и искусства начался с инсталляции

      В центре Петербурга появились флакон духов и тюбик помады размером с человеческий рост.

      Модная скульптурная композиция привлекает не только женщин. Мужчины с любопытством подходят проверить, из натуральных ли материалов сделана дамская сумочка.

      Инсталляцию у торгового центра установили в рамках фестиваля моды и искусства. Неделю профессионалы будут рассказывать о главных трендах предстоящего модного сезона с помощью лекций, кинопоказов и перформансов.

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