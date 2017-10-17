Петербургский фестиваль моды и искусства начался с инсталляции

В центре Петербурга появились флакон духов и тюбик помады размером с человеческий рост.

Модная скульптурная композиция привлекает не только женщин. Мужчины с любопытством подходят проверить, из натуральных ли материалов сделана дамская сумочка.



Инсталляцию у торгового центра установили в рамках фестиваля моды и искусства. Неделю профессионалы будут рассказывать о главных трендах предстоящего модного сезона с помощью лекций, кинопоказов и перформансов.