Мальтийская журналистка за две недели до смерти просила защиты у полиции

На Мальте проходят акции в память о журналистке Дафни Каруана Галиции, которая погибла накануне — ее машина была подорвана. Для тихого острова это событие из ряда вон. А еще более громким этот взрыв делает то, что Дафни занималась антикоррупционными расследованиями.
Последним объектом критики Галиции стал действующий премьер острова. И хотя сам он пообещал найти организаторов и даже обратился за помощью к ФБР, многие уже назвали убийство политическим.
У статьей Дафны Каруаны Галиции читателей было больше, чем жителей на Мальте. Она вела популярный блог о коррупции, изучая оффшорные цепочки мальтийских политиков, звенья которых уходили за пределы одного из самых маленьких европейских государств. Она расследовала ту часть папки «Панамского досье» из одиннадцати миллионов документов, которая касалась не Британии или Украины, а именно ее страны.
О себе она говорила, что у нее нет политических взглядов. Ее привлекала только правда, цифры и факты. Она расследовала финансовые потоки как действующих политиков, так и оппозиционеров. На острове с населением в четыреста тысяч человек у нее было много не только читателей, но и героев. В том числе и среди полицейских, которые не смогли ее уберечь.
Как сообщает Мэтью Каруана, сын Дафни, сержант полиции, который будет вести расследование, написал в своем Facebook: «Каждый получает по заслугам, корова! Мне сегодня хорошо!» И поставил смайлик. За 15 дней до гибели Дафна подала в местную полицию заявление, что ее жизни угрожают. Разумеется, официальная реакция властей Мальты прилично-скорбная.
Джозеф Мускат, премьер-министр Мальты: «Я осуждаю варварскую атаку на человека и на свободу прессы в нашей стране. Все знают, что Каруана Галиция критиковала меня как человека и как политика. Но никто не может оправдать варварский акт».
Премьер-министр Мускат — также частый герой статей Дафни. В 2017-м она писала о налаженной премьером схеме продаж мальтийских паспортов. Сегодня убийство осуждают и чиновники Евросоюза — те, которые, в отличие от мальтийских, не были героями ее материалов.
Маргаритис Схинас, пресс-секретарь Еврокомиссии: «Президент Юнкер и Европейская комиссия осуждают эту атаку в самых жестких выражениях. Право журналиста на расследование, на эффективную работу — в сердце европейских ценностей и должно быть гарантировано во все времена».
На Мальте проходят многотысячные траурные церемонии. В социальных сетях мальтийцы меняют фото профиля на черный квадрат. Власти опасаются беспорядков. Журналистка и после своей гибели продолжает угрожать их спокойствию.
Последний материал 53-летней Дафни в блоге Running Commentry был озаглавлен так: «Этот жулик Скембри был в суде сегодня и говорил, что он не жулик»; Кит Скембри — глава администрации премьер-министра Мальты. Через два часа после этой статьи ее маленький Peugeot разорвало на части недалеко от дома в предместье Валенсии.
Мэтью Каруана Галиция, сын журналистки: «Я никогда не забуду, как бежал к ней через этот ад, как пытался открыть дверь ее машины, как орала сигнализация и полыхал огонь. Я накричал на полицейских, которые прибежали с одним огнетушителем на двоих, но они сказали, что ничем не могут помочь. Я видел, что тело моей матери разорвано на части. Они действительно уже ничего не могли сделать. Она погибла из-за бездействия и некомпетентности мальтийской полиции».
Во всем мире гибель европейской журналистки вызывает не только соболезнование, сколько возмущение. В Европе заботятся о правах человека до такой степени, что предлагают по желанию указать в своих документах пол: мужской или женский. Однако сегодня здесь нарушено другое очень важное право — на получение достоверной информации от журналиста, который не боится задавать неприятные вопросы.
Журналист Джулиан Ассанж, который шестой год сидит в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь, что его за журналистскую деятельность в США убьют совершенно официально, по решению суда отправив на электрический стул, написал сегодня в Twitter, что даст двадцать тысяч долларов тому, кто найдет убийцу журналистки. Саму Дафну называют теперь «человеком WikiLeaks».
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.
У статьей Дафны Каруаны Галиции читателей было больше, чем жителей на Мальте. Она вела популярный блог о коррупции, изучая оффшорные цепочки мальтийских политиков, звенья которых уходили за пределы одного из самых маленьких европейских государств. Она расследовала ту часть папки «Панамского досье» из одиннадцати миллионов документов, которая касалась не Британии или Украины, а именно ее страны.
О себе она говорила, что у нее нет политических взглядов. Ее привлекала только правда, цифры и факты. Она расследовала финансовые потоки как действующих политиков, так и оппозиционеров. На острове с населением в четыреста тысяч человек у нее было много не только читателей, но и героев. В том числе и среди полицейских, которые не смогли ее уберечь.
Как сообщает Мэтью Каруана, сын Дафни, сержант полиции, который будет вести расследование, написал в своем Facebook: «Каждый получает по заслугам, корова! Мне сегодня хорошо!» И поставил смайлик. За 15 дней до гибели Дафна подала в местную полицию заявление, что ее жизни угрожают. Разумеется, официальная реакция властей Мальты прилично-скорбная.
Джозеф Мускат, премьер-министр Мальты: «Я осуждаю варварскую атаку на человека и на свободу прессы в нашей стране. Все знают, что Каруана Галиция критиковала меня как человека и как политика. Но никто не может оправдать варварский акт».
Премьер-министр Мускат — также частый герой статей Дафни. В 2017-м она писала о налаженной премьером схеме продаж мальтийских паспортов. Сегодня убийство осуждают и чиновники Евросоюза — те, которые, в отличие от мальтийских, не были героями ее материалов.
Маргаритис Схинас, пресс-секретарь Еврокомиссии: «Президент Юнкер и Европейская комиссия осуждают эту атаку в самых жестких выражениях. Право журналиста на расследование, на эффективную работу — в сердце европейских ценностей и должно быть гарантировано во все времена».
На Мальте проходят многотысячные траурные церемонии. В социальных сетях мальтийцы меняют фото профиля на черный квадрат. Власти опасаются беспорядков. Журналистка и после своей гибели продолжает угрожать их спокойствию.
Последний материал 53-летней Дафни в блоге Running Commentry был озаглавлен так: «Этот жулик Скембри был в суде сегодня и говорил, что он не жулик»; Кит Скембри — глава администрации премьер-министра Мальты. Через два часа после этой статьи ее маленький Peugeot разорвало на части недалеко от дома в предместье Валенсии.
Мэтью Каруана Галиция, сын журналистки: «Я никогда не забуду, как бежал к ней через этот ад, как пытался открыть дверь ее машины, как орала сигнализация и полыхал огонь. Я накричал на полицейских, которые прибежали с одним огнетушителем на двоих, но они сказали, что ничем не могут помочь. Я видел, что тело моей матери разорвано на части. Они действительно уже ничего не могли сделать. Она погибла из-за бездействия и некомпетентности мальтийской полиции».
Во всем мире гибель европейской журналистки вызывает не только соболезнование, сколько возмущение. В Европе заботятся о правах человека до такой степени, что предлагают по желанию указать в своих документах пол: мужской или женский. Однако сегодня здесь нарушено другое очень важное право — на получение достоверной информации от журналиста, который не боится задавать неприятные вопросы.
Журналист Джулиан Ассанж, который шестой год сидит в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь, что его за журналистскую деятельность в США убьют совершенно официально, по решению суда отправив на электрический стул, написал сегодня в Twitter, что даст двадцать тысяч долларов тому, кто найдет убийцу журналистки. Саму Дафну называют теперь «человеком WikiLeaks».
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.
Комментарии