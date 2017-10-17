Авиакомпания «Победа» потребовала от закурившего на борту пассажира 194 тысячи рублей

Авиакомпания «Победа» потребовала от пассажира, закурившего на борту самолета, возместить расходы на экстренную посадку самолета.
Авиакомпания «Победа» объявила настоящую войну курению на борту самолетов. «Победа» решила из-за этого сажать самолеты, а расходы на внеплановое приземление взыскивать с пассажиров. И сегодня как раз одного из них — Марата Халилова — ждали в суде, но он в суд не явился.
По закону штраф за курение в неположенном месте составляет 1500 рублей, но «Победа» решила приравнять табачный дым к угрозе возгорания, так что от Халилова авиакомпания требует 194 564 рубля 15 копеек. Именно столько составил ущерб авиакомпании за вынужденную посадку.
Уже четыре раза в авиакомпании «Победа» из-за сигареты сажали самолет, так что на подходе еще иски. В них, если понадобится, впишут и компенсации другим пассажирам, опоздавшим куда-либо из-за вынужденной посадки.
Подробности — в репортаже корреспондента Николая Булкина.
По закону штраф за курение в неположенном месте составляет 1500 рублей, но «Победа» решила приравнять табачный дым к угрозе возгорания, так что от Халилова авиакомпания требует 194 564 рубля 15 копеек. Именно столько составил ущерб авиакомпании за вынужденную посадку.
Уже четыре раза в авиакомпании «Победа» из-за сигареты сажали самолет, так что на подходе еще иски. В них, если понадобится, впишут и компенсации другим пассажирам, опоздавшим куда-либо из-за вынужденной посадки.
Подробности — в репортаже корреспондента Николая Булкина.
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