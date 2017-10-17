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    Ведущая актриса петербургского театра музкомедии принимает поздравления. Санкт-Петербург, артисты, кино, театр, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВедущая актриса петербургского театра музкомедии принимает поздравления

    Ведущая актриса петербургского театра музкомедии принимает поздравления

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    Ведущая актриса петербургского театра музкомедии принимает поздравления

    Ведущая актриса петербургского театра музкомедии принимает поздравления

    Ведущая актриса петербургского театра музкомедии принимает поздравления

      Сегодня отмечает юбилей одна из самых ярких актрис театрального Петербурга Валентина Кособуцкая.

      Заслуженная артистка России Валентина Кособуцкая принимает поздравления с 70-летием от коллег и благодарных зрителей. В Театре музыкальной комедии актриса служит более 40 лет. Несмотря на диплом с драматической специализацией, Кособуцкая не могла тогда не принять предложение от главного режиссера Владимира Воробьёва.

      Позже ее Беатриче покорит сердца телезрителей сначала в его фильме «Труффальдино из Бергамо», а потом в его же постановке на сцене.

      Несомненно, как отмечают партнеры по подмосткам, природное чувство юмора позволило создать актрисе неповторимые образы и в классических опереттах, и в мюзиклах.

      Сегодня ее героиням зал аплодирует в «Баронессе Лили» и «Голливудской диве». И не одно поколение юных зрителей знает ироничную Бабу-ягу из «Новогодних приключений Маши и Вити» и коварное двуличие Трефовой дамы из телефильма «Веселое сновидение, или смех и слезы».

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