Ведущая актриса петербургского театра музкомедии принимает поздравления

Сегодня отмечает юбилей одна из самых ярких актрис театрального Петербурга Валентина Кособуцкая.

Заслуженная артистка России Валентина Кособуцкая принимает поздравления с 70-летием от коллег и благодарных зрителей. В Театре музыкальной комедии актриса служит более 40 лет. Несмотря на диплом с драматической специализацией, Кособуцкая не могла тогда не принять предложение от главного режиссера Владимира Воробьёва.



Позже ее Беатриче покорит сердца телезрителей сначала в его фильме «Труффальдино из Бергамо», а потом в его же постановке на сцене.



Несомненно, как отмечают партнеры по подмосткам, природное чувство юмора позволило создать актрисе неповторимые образы и в классических опереттах, и в мюзиклах.



Сегодня ее героиням зал аплодирует в «Баронессе Лили» и «Голливудской диве». И не одно поколение юных зрителей знает ироничную Бабу-ягу из «Новогодних приключений Маши и Вити» и коварное двуличие Трефовой дамы из телефильма «Веселое сновидение, или смех и слезы».