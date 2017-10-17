Задержанный в Москве таксист-отравитель признал вину

Подозреваемый в отравлении пассажиров частный таксист, задержанный сегодня в Москве, признал свою вину.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного главка СКР Юлию Иванову, уже подано ходатайство об аресте 29-летнего мужчины.
Юлия Иванова: «Расследуется уголовное дело в отношении 29-летного мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111, пункту „«в» части 4 статьи 162 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего, сопряжённое с разбоем)“. В ходе допроса он полностью признал вину в совершении инкриминируемых ему преступлений».
Мужчина рассказал, что добавлял нейролептики в минеральную воду, которую потом под различными предлогами предлагал пассажирам. После того, как препараты начинали действовать, он обворовывал жертв. По данным следствия, один из потерпевших скончался в результате отравления. По словам Ивановой, тело 54-летнего мужчины без видимых телесных повреждений было обнаружено 9 апреля текущего года на улице Двинцева в Москве. Экспертиза установила, что смерть потерпевшего наступила от отравления этиловым спиртом и психотропным препаратом.
Ранее сообщалось, что в квартире задержанного правоохранители обнаружили около 100 наручных часов, а также несколько десятков мобильных телефонов и аксессуаров к ним. Кроме того, в ходе обысков было изъято большое количество сильнодействующих психотропных препаратов.
Юлия Иванова: «Расследуется уголовное дело в отношении 29-летного мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111, пункту „«в» части 4 статьи 162 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего, сопряжённое с разбоем)“. В ходе допроса он полностью признал вину в совершении инкриминируемых ему преступлений».
Мужчина рассказал, что добавлял нейролептики в минеральную воду, которую потом под различными предлогами предлагал пассажирам. После того, как препараты начинали действовать, он обворовывал жертв. По данным следствия, один из потерпевших скончался в результате отравления. По словам Ивановой, тело 54-летнего мужчины без видимых телесных повреждений было обнаружено 9 апреля текущего года на улице Двинцева в Москве. Экспертиза установила, что смерть потерпевшего наступила от отравления этиловым спиртом и психотропным препаратом.
Ранее сообщалось, что в квартире задержанного правоохранители обнаружили около 100 наручных часов, а также несколько десятков мобильных телефонов и аксессуаров к ним. Кроме того, в ходе обысков было изъято большое количество сильнодействующих психотропных препаратов.
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