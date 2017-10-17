Социологи назвали самые бедные страны Евросоюза

Европейские социологи составили список самых бедных стран Евросоюза.
Как следует из отчета статистической службы Евростат, уровень бедности в каждой из 28 стран Евросоюза определялся из расчета доходов жителей, зарплата которых составляет менее 60% от средней по стране после вычета налогов. В среднем по Европе данный показатель составляет 23,4%.
По данным исследования, хуже всего дела обстоят в Болгарии, там за чертой бедности живут 40,4% населения. На втором месте оказалась Румыния с 38,8% бедных, за ней следует Греция с 35,6%.
Неважно обстоят дела и в прибалтийских странах. Так, в Литве за чертой бедности находятся 30,1% жителей, в Латвии и Эстонии этот показатель достигает 28,5% и 24,4% соответственно.
Добавим, что, по данным ООН, в мире количество людей, живущих в нищете, сократилось. Сегодня за чертой бедности проживают 11% населения планеты, или 767 млн человек.
По данным исследования, хуже всего дела обстоят в Болгарии, там за чертой бедности живут 40,4% населения. На втором месте оказалась Румыния с 38,8% бедных, за ней следует Греция с 35,6%.
Неважно обстоят дела и в прибалтийских странах. Так, в Литве за чертой бедности находятся 30,1% жителей, в Латвии и Эстонии этот показатель достигает 28,5% и 24,4% соответственно.
Добавим, что, по данным ООН, в мире количество людей, живущих в нищете, сократилось. Сегодня за чертой бедности проживают 11% населения планеты, или 767 млн человек.
Комментарии