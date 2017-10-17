В России предлагают юридически признать венчание

Депутат Госдумы Владимир Сысоев готовит поправки в Семейный кодекс, согласно которым акт венчания в России будет признан юридически.
Как сообщает RT, законопроект уравняет в правах пары, которые зарегистрировали брак в ЗАГСе и пары, повенчавшиеся в церкви.
Владимир Сысоев, депутат: «У нас верующих очень много, а православие — самая большая конфессия в России. У нас есть акты венчания, которые многим заменяют регистрацию в загсе. Предлагаю сделать дополнения в Семейный кодекс, признающие юридический статус венчания со всеми обязанностями. То есть при дележке имущества, после того как пара разошлась, акт венчания должен иметь те же права, что и регистрация в загсе. Таким образом мы вернём традиционный брак, который был до революции».
Ранее вопрос о венчании уже поднимала депутат Елена Мизулина. Она отметила, что в последние годы возросло число пар, которые венчаются, не вступив в законный брак.
Владимир Сысоев, депутат: «У нас верующих очень много, а православие — самая большая конфессия в России. У нас есть акты венчания, которые многим заменяют регистрацию в загсе. Предлагаю сделать дополнения в Семейный кодекс, признающие юридический статус венчания со всеми обязанностями. То есть при дележке имущества, после того как пара разошлась, акт венчания должен иметь те же права, что и регистрация в загсе. Таким образом мы вернём традиционный брак, который был до революции».
Ранее вопрос о венчании уже поднимала депутат Елена Мизулина. Она отметила, что в последние годы возросло число пар, которые венчаются, не вступив в законный брак.
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