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    В России предлагают юридически признать венчание

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    В России предлагают юридически признать венчание

    В России предлагают юридически признать венчание

    Депутат Госдумы Владимир Сысоев готовит поправки в Семейный кодекс, согласно которым акт венчания в России будет признан юридически.

    Как сообщает RT, законопроект уравняет в правах пары, которые зарегистрировали брак в ЗАГСе и пары, повенчавшиеся в церкви.

    Владимир Сысоев, депутат: «У нас верующих очень много, а православие — самая большая конфессия в России. У нас есть акты венчания, которые многим заменяют регистрацию в загсе. Предлагаю сделать дополнения в Семейный кодекс, признающие юридический статус венчания со всеми обязанностями. То есть при дележке имущества, после того как пара разошлась, акт венчания должен иметь те же права, что и регистрация в загсе. Таким образом мы вернём традиционный брак, который был до революции».

    Ранее вопрос о венчании уже поднимала депутат Елена Мизулина. Она отметила, что в последние годы возросло число пар, которые венчаются, не вступив в законный брак.

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