В Петербурге собрали галерею экзотических портретов Ленина

К 100-летию Октябрьской революции в Сестрорецке, откуда до Разлива рукой подать, устроили выставку портретов вождя из дерева, кружев и даже шерсти. Музейщики и первые зрители считают экспозицию невероятно интересной.

В здании администрации Курортного района Петербурга к 100-летию Октябрьской революции открыли блестящую, по мнению некоторых руководителей крупных городских музеев, выставку. В Сестрорецк свезли несколько десятков экзотических портретов Ильича: Ленин вышитый, нарисованный безграмотным мальчиком, вождь на молельном коврике. В создании выставки приняли участие Этнографический музей, музей «Смольный», а также частные коллекционеры.



Как сообщает корреспондент НТВ Юлия Олещенко, во время вернисажа экспозиция неожиданно пополнилась очередным, пластмассовым шалашом. И пусть советский сувенир, украшающий стол местной чиновницы, не является идеологическим хендмейдом, дешевкой его точно не назовешь.



Лариса Шеймуханова, пресс-секретарь администрации Курортного района Санкт-Петербурга: «Под табличкой тут есть цена — 6 рублей. Это значительная сумма для Советского Союза. Мы еще это помним. Например, обед в столовой стоил 1 рубль. В ресторане можно было хорошо поесть за 3 рубля».



Самую провокативную серию словесных портретов главного большевика представили юные актрисы самодеятельного театра. Они сыграли главных женщин в жизни Ленина: Крупскую, Арманд, Коллонтай, Каплан.



Сегодня ленинофилам музей предлагает приобрести на память бюджетный пазл с романтичным названием «Возвращение Ленина и Крупской из ссылки». Личная жизнь вождя — тонкая материя, тоньше вологодского кружева, но тем волнительнее ее касаться.



Подробнее — в репортаже НТВ.