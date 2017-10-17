СК РФ: Серебренников знал о черной кассе в «Седьмой студии»

На заседании в Басманном суде, где сегодня рассматривается ходатайство о продлении меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, следователь СК заявил о существовании в «Седьмой студии» так называемой черной кассы.
Как сообщает ТАСС, в ходе слушания были зачитаны показания свидетелей, которые подтверждают, что через студию обналичивали денежные средства. При этом представитель СК настаивает, что Серебренников не мог не знать о махинациях.
Следователь СК: «В студии проводились совещания, на которых присутствовали Серебренников, Итин и другие. На них Масляева представляла отчет о расходовании денежных средств».
Кроме того, на суде был обнародован также протокол допроса свидетеля Валерия Синельникова, который, по данным следствия, обналичивал денежные средства, а также обсуждал условия процедуры с фигурантами дела Итиным и Масляевой при помощи электронной почты и sms-сообщений.
Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Его обвиняют в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на проект «Платформа». По материалам следствия, Серебренников и его подчиненные заключали фиктивные договоры на крупные суммы, после чего переводили деньги на счета подконтрольных фирм и распределяли их между соучастниками.
Следователь СК: «В студии проводились совещания, на которых присутствовали Серебренников, Итин и другие. На них Масляева представляла отчет о расходовании денежных средств».
Кроме того, на суде был обнародован также протокол допроса свидетеля Валерия Синельникова, который, по данным следствия, обналичивал денежные средства, а также обсуждал условия процедуры с фигурантами дела Итиным и Масляевой при помощи электронной почты и sms-сообщений.
Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Его обвиняют в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на проект «Платформа». По материалам следствия, Серебренников и его подчиненные заключали фиктивные договоры на крупные суммы, после чего переводили деньги на счета подконтрольных фирм и распределяли их между соучастниками.
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