Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Минкульт намерен законодательно запретить детям посещать мероприятия «18+»

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    Минкульт намерен законодательно запретить детям посещать мероприятия «18+»

    Минкульт намерен законодательно запретить детям посещать мероприятия «18+»

    Минкультуры подготовило законопроект, предусматривающий, что купить билет на мероприятие с пометкой «18+» можно будет только по паспорту.

    Министерство культуры планирует внести в Госдуму законопроект, запрещающий детям вход на мероприятия с возрастным ограничением 18+. Как сообщила РИА Новости представитель Минкультуры Наталья Ромашова, в настоящее время возрастные ограничения носят рекомендательный характер, но новый законопроект предполагает, что при покупке билетов на такие мероприятия посетителям нужно будет показать документ, подтверждающий совершеннолетие.

    Наталья Ромашова, директор нормативно-правового департамента Минкультуры: «Мы предлагаем не только закрепить и оставить этот механизм, который носит предупредительный характер, но и ввести некие запреты, например, запретить организаторам театрально-зрелищных мероприятий, концертных мероприятий вообще допускать детей на мероприятия, если эти мероприятия носят категорию „18+“».

    Ромашова добавила, что министерство намерено также запретить показывать в кинотеатрах трейлеры, содержащие сцены с пометкой 18+, перед фильмами с меньшими возрастными категориями.

    Наталья Ромашова: «Мы вводим прямой запрет, если киноанонс фильма „18+“ показывается перед фильмами меньшей категории „16, 14, 6+“, то они не должны содержать сцены, которые носят категорию „18+“, запрещены для показа ребенку. Я прошу поддержать, поскольку законопроект скоро поступит в Думу».

    Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева уже заявила, что намерена поддержать законопроект.

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