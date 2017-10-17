Захарова обвинила иностранные «структуры» в финансировании фейковых аккаунтов посольств РФ

Официальный представитель МИД РФ рассказала, кто стоит за поддельными аккаунтами российских посольств в соцсетях.
По словам Марии Захаровой, финансированием подобных аккаунтов заминаются «определенные конкретные структуры других государств».
При этом она подчеркнула, что тех, кто поддерживал работу фейковых аккаунтов, уже удалось найти, передает ТАСС.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Мы по ряду фейковых аккаунтов нашли источники финансирования. Мало того, мы нашли даже тех людей, которые занимаются их поддержанием. За ними стоят определенные и вполне конкретные структуры других государств».
При этом она подчеркнула, что тех, кто поддерживал работу фейковых аккаунтов, уже удалось найти, передает ТАСС.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Мы по ряду фейковых аккаунтов нашли источники финансирования. Мало того, мы нашли даже тех людей, которые занимаются их поддержанием. За ними стоят определенные и вполне конкретные структуры других государств».
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