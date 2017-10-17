На митинге в Киеве Саакашвили потребовал отставки Порошенко

Митинг в Киеве, инициированный лидером «Движения новых сил» Михаилом Саакашвили, собрал по меньшей мере 6 тысяч человек.
Требования за последние годы не меняются. Первое, за что борются митингующие, — это отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и изменение избирательного законодательства. Саакашвили присоединился к собравшимся. Бывший одесский губернатор был как всегда красноречив. Он потребовал выполнения требований протестующий, а также обратился к президенту Петру Порошенко с требованием добровольной отставки.
Впрочем, сам Пётр Порошенко, кажется, решил не замечать происходящего у стен парламента. Более того, митинг в центре Киева он назвал акцией своих сторонников, которые, по мнению господина президента, горячо поддерживают его демократические инициативы.
Впрочем, власти Украины серьезно подготовились к протестам. В центр города стянули более 3500 бойцов Нацгвардии. Такие меры безопасности объясняют визитом в столицу президента Мальты. Для этого же в центральный парк города привезли батарею пушек — настоящие 122-миллиметровые гаубицы. Они в самый разгар митинга залпом поприветствовали высокого европейского гостя. Все произошло в разгар того самого митинга оппозиции. Отвыкшие от стрельбы киевляне с испугом восприняли приветственный салют.
Впрочем, сам Пётр Порошенко, кажется, решил не замечать происходящего у стен парламента. Более того, митинг в центре Киева он назвал акцией своих сторонников, которые, по мнению господина президента, горячо поддерживают его демократические инициативы.
Впрочем, власти Украины серьезно подготовились к протестам. В центр города стянули более 3500 бойцов Нацгвардии. Такие меры безопасности объясняют визитом в столицу президента Мальты. Для этого же в центральный парк города привезли батарею пушек — настоящие 122-миллиметровые гаубицы. Они в самый разгар митинга залпом поприветствовали высокого европейского гостя. Все произошло в разгар того самого митинга оппозиции. Отвыкшие от стрельбы киевляне с испугом восприняли приветственный салют.
Комментарии