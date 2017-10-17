На Украине признали бесполезность законов о возвращении Крыма

Ни один закон не сможет вернуть Крым под контроль украинских властей, заявил замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
Такое заявление Георгий Тука сделал в интервью агентству УНН.
Георгий Тука: «Принимать любые законы по этому поводу я считаю просто политиканством. Когда я слышу заявления некоторых наших исключительно популистов, что „преступная власть ничего не сделала для Крыма“, извини, ни одним документом, законом, подзаконным актом мы не вернем себе ни Донбасс, ни Крым».
При этом, по мнению Тука, в отличие от Крыма, пути возвращения Донбасса под контроль Украины еще есть. Для этого нужна «пошаговая компиляция действий», в частности необходимо повысить боеспособность армии, навести порядок в экономической и финансовой состоятельности Украины, а также усилить общины.
Напомним, Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова. В Москве неоднократно подчеркивали, что крымский референдум был проведен в полном соответствии с нормами международного права. Но Украина считает Крым своей «временно оккупированной» территорией.
Георгий Тука: «Принимать любые законы по этому поводу я считаю просто политиканством. Когда я слышу заявления некоторых наших исключительно популистов, что „преступная власть ничего не сделала для Крыма“, извини, ни одним документом, законом, подзаконным актом мы не вернем себе ни Донбасс, ни Крым».
При этом, по мнению Тука, в отличие от Крыма, пути возвращения Донбасса под контроль Украины еще есть. Для этого нужна «пошаговая компиляция действий», в частности необходимо повысить боеспособность армии, навести порядок в экономической и финансовой состоятельности Украины, а также усилить общины.
Напомним, Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова. В Москве неоднократно подчеркивали, что крымский референдум был проведен в полном соответствии с нормами международного права. Но Украина считает Крым своей «временно оккупированной» территорией.
Комментарии