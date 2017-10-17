ЕСПЧ не считает спецслужбы РФ ответственными за теракт в Домодедово

Европейский суд по правам человека считает, что российские спецслужбы не должны нести ответственность за теракт в аэропорту Домодедово в 2011 году.
С сайта Министерства юстиции: «ЕСПЧ признал, что на российские правоохранительные органы не может быть возложена ответственность за трагические события, произошедшие в аэропорту Домодедово с учетом конкретных условий совершения террористического акта и особенностей функционирования системы безопасности аэропорта. Действия федеральных властей, таким образом, соответствовали требованиям Конвенции о защите прав человека и основных
свобод»
При этом, ЕСПЧ продолжит изучать предполагаемые недостатки в процессе расследования обстоятельств трагедии, унесшей жизни 37 человек.
Также стало известно, что суд вынес решение по жалобе пострадавшей при теракте Елены Криволуцкой. ЕСПЧ обязал российские власти выплатить ей 5 тыс. евро в качестве компенсации за моральный ущерб и еще 2 тыс. евро для возмещения судебных издержек. Согласно постановлению, Россия нарушила в отношении истицы статьи 2 и 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод: право на жизнь и право на справедливое судебное
разбирательство.
Взрыв в аэропорту Домодедово произошел 24 января 2011 года в зоне прилета международных рейсов. Террорист смертник привел в действие закрепленное на теле взрывное устройство, мощностью порядка 5 кг в тротиловом эквиваленте. В результате погибли 37 человек, еще более 100 пострадали. После случившегося топ-менеджеры и владелец аэропорта Дмитрий Каменщик оказались фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В частности, следователи полагали, что руководство плохо организовало досмотр посетителей, что позволило террористу совершить атаку. В сентября 2016 года уголовное преследование Каменщика было прекращено.
свобод»
При этом, ЕСПЧ продолжит изучать предполагаемые недостатки в процессе расследования обстоятельств трагедии, унесшей жизни 37 человек.
Также стало известно, что суд вынес решение по жалобе пострадавшей при теракте Елены Криволуцкой. ЕСПЧ обязал российские власти выплатить ей 5 тыс. евро в качестве компенсации за моральный ущерб и еще 2 тыс. евро для возмещения судебных издержек. Согласно постановлению, Россия нарушила в отношении истицы статьи 2 и 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод: право на жизнь и право на справедливое судебное
разбирательство.
Взрыв в аэропорту Домодедово произошел 24 января 2011 года в зоне прилета международных рейсов. Террорист смертник привел в действие закрепленное на теле взрывное устройство, мощностью порядка 5 кг в тротиловом эквиваленте. В результате погибли 37 человек, еще более 100 пострадали. После случившегося топ-менеджеры и владелец аэропорта Дмитрий Каменщик оказались фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В частности, следователи полагали, что руководство плохо организовало досмотр посетителей, что позволило террористу совершить атаку. В сентября 2016 года уголовное преследование Каменщика было прекращено.
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