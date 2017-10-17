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    Митингующие у Рады испугались салюта. митинги и протесты, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМитингующие у Рады испугались салюта

    Митингующие у Рады испугались салюта

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    • Фото: Богдан Чухлиб / youtube.com
    Митингующие у Рады испугались салюта

    Митингующие у Рады испугались салюта

    Митингующие у Рады испугались салюта
    • Фото: Богдан Чухлиб / youtube.com

      • Участников демонстрации у здания Верховной рады напугал салют в честь визита в Киев президента Мальты Мари-Луиз Колейро Прека.

      Как сообщает РИА Новостисо ссылкой на местные СМИ, услышав грохот гаубиц, митингующие забеспокоились. Организаторам демонстрации пришлось успокаивать собравшихся и объяснять причину залпов.

      В настоящее время число митингующих возросло до 6 тысяч человек. Они требуют от правительства выполнить обещания, данные народу после Майдана: отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Спикер Верховной рады пообещал, что обозначенные вопросы парламент может начать рассматривать уже в четверг.

      смотретьМитингующие у Рады испугались салюта
      Митингующие у Рады испугались салюта
      В свою очередь президент Пётр Порошенко в ходе встречи с президентом Мальты заявил, что считает такие демонстрации чрезвычайно важным элементом демократии, относится к акциям с пониманием и уважает их участников. Тем не менее для обеспечения безопасности в центр города стянули более 3500 бойцов Нацгвардии. Кроме того, полиция дежурит на прилегающих к Раде улицах Киева.

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