Митингующие у Рады испугались салюта

Участников демонстрации у здания Верховной рады напугал салют в честь визита в Киев президента Мальты
Мари-Луиз Колейро Прека.
Как сообщает РИА Новостисо ссылкой на местные СМИ, услышав грохот гаубиц, митингующие забеспокоились. Организаторам демонстрации пришлось успокаивать собравшихся и объяснять причину залпов.
В настоящее время число митингующих возросло до 6 тысяч человек. Они требуют от правительства выполнить обещания, данные народу после Майдана: отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Спикер Верховной рады пообещал, что обозначенные вопросы парламент может начать рассматривать уже в четверг.
В свою очередь президент Пётр Порошенко в ходе встречи с президентом Мальты заявил, что считает такие демонстрации чрезвычайно важным элементом демократии, относится к акциям с пониманием и уважает их участников. Тем не менее для обеспечения безопасности в центр города стянули более 3500 бойцов Нацгвардии. Кроме того, полиция дежурит на прилегающих к Раде улицах Киева.
В настоящее время число митингующих возросло до 6 тысяч человек. Они требуют от правительства выполнить обещания, данные народу после Майдана: отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Спикер Верховной рады пообещал, что обозначенные вопросы парламент может начать рассматривать уже в четверг.
В свою очередь президент Пётр Порошенко в ходе встречи с президентом Мальты заявил, что считает такие демонстрации чрезвычайно важным элементом демократии, относится к акциям с пониманием и уважает их участников. Тем не менее для обеспечения безопасности в центр города стянули более 3500 бойцов Нацгвардии. Кроме того, полиция дежурит на прилегающих к Раде улицах Киева.
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