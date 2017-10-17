Украинскую военно-морскую «волчью стаю» военный эксперт назвал «стадом баранов»

Военные специалисты оценили планы командования украинских ВМС применять против Черноморского флота РФ тактику «волчьей стаи». Авторы инициативы предполагают, что один российский корабль способны одолеть несколько легких бронекатеров, так как вести огонь сразу по нескольким целям не получится.
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин уверен, что подобные атаки со стороны Украины будут напоминать нападение баранов на стаю волков, передает НСН.
Владислав Шурыгин, главный редактор журнала «Солдаты России»: «Думаю, что это проявление воздействия неких определенных сильных веществ, которые употребляет, с одной стороны, украинское военно-морское командование, с другой стороны, украинские журналисты, которые все это тиражируют. „Волчья стая“ в виде неких нескольких отдельных катеров, которые на радарах современных российских кораблей видны еще даже стоящими у причальной стенки в порту, — это примерно то же самое, как развернутая цепь баранов в атаке на стаю волков».
Ранее военнослужащие ВМС Украины заявляли, что способны захватить российские газовые вышки, а руководитель отдела управления по боевой подготовке Юрий Федаш призвал сделать «некомфортным» пребывание российских кораблей в Черном море и постоянно размещать там украинские корабли.
Владислав Шурыгин, главный редактор журнала «Солдаты России»: «Думаю, что это проявление воздействия неких определенных сильных веществ, которые употребляет, с одной стороны, украинское военно-морское командование, с другой стороны, украинские журналисты, которые все это тиражируют. „Волчья стая“ в виде неких нескольких отдельных катеров, которые на радарах современных российских кораблей видны еще даже стоящими у причальной стенки в порту, — это примерно то же самое, как развернутая цепь баранов в атаке на стаю волков».
Ранее военнослужащие ВМС Украины заявляли, что способны захватить российские газовые вышки, а руководитель отдела управления по боевой подготовке Юрий Федаш призвал сделать «некомфортным» пребывание российских кораблей в Черном море и постоянно размещать там украинские корабли.
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