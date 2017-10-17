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    Ксения Собчак приехала в суд выступить поручителем Серебренникова

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    • Фото: xenia_sobchak / instagram.com
    Ксения Собчак приехала в суд выступить поручителем Серебренникова

    Ксения Собчак приехала в суд выступить поручителем Серебренникова

    Ксения Собчак приехала в суд выступить поручителем Серебренникова
  • Фото: xenia_sobchak / instagram.com

    • Ксения Собчак приехала в Басманный суд Москвы выступить в качестве поручителя Кирилла Серебренникова.

    Ксения Собчак выступит в суде по делу Кирилла Серебренникова в качестве поручителя режиссера. Об этом она сообщила ТАСС во вторник, когда приехала в Басманный суд Москвы.

    Во вторник в Басманном суде продолжилось рассмотрение дела Серебренникова. Напомним, режиссера обвиняют в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из федерального бюджета на его проект «Платформа». Как полагает следствие, Серебренников и его подчиненные заключали фиктивные договоры на крупные суммы, переводили деньги на счета подконтрольных фирм и распределяли их между соучастниками.

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    В настоящее время возле суда собралось около 100 человек, чтобы поддержать Серебренникова. В день, когда Серебренников был отправлен под домашний арест, за него поручились 34 человека. Среди них были Александр Калягин, Наталья Солженицына, Филипп Киркоров и Андрей Малахов.

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