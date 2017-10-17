Никита Alekseev спел для участницы «Ты супер! Танцы»

Участница международного конкурса «Ты супер! Танцы»
13-летняя Виктория Фёдорова, станцует в сложнейшем направлении — контемпорари. Поддержать участницу и исполнить специально для неё лиричную композицию приехал кумир всех юных конкурсанток — Никита Alekseev.
Викторию Фёдорову из Копейска воспитывает бабушка, которая во всем старается поддерживать талантливую внучку. Девочка занимается уже 7 лет танцами, принимала участие во многих фестивалях и конкурсах. Мечтает поступить в колледж искусств и стать профессиональной танцовщицей. В первом туре Виктория представила сложную и очень эмоциональную хореографию в стиле контемп. Для своего танца участница выбрала композицию «Океанами стали». Вика даже не подозревала, что популярный певец приедет специально на съемки, чтобы исполнить свой хит вживую, специально для нее!
Никита Alekseev, певец: «Вика, ты очень талантливая! Продолжай идти за своей мечтой, потому что это лучший путеводитель. Спасибо за вдохновение!».
Увидеть выступление Виктории Фёдоровой и Alekseev’a а зрители смогут в эту субботу, 30 сентября, в 20:00 на телеканале НТВ.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Никита Alekseev, певец: «Вика, ты очень талантливая! Продолжай идти за своей мечтой, потому что это лучший путеводитель. Спасибо за вдохновение!».
Увидеть выступление Виктории Фёдоровой и Alekseev’a а зрители смогут в эту субботу, 30 сентября, в 20:00 на телеканале НТВ.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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