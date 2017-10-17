Глава Минэкономразвития пошутил про порабощение мира искусственным интеллектом

Максим Орешкин рассказал шутку о том, как действовал бы искусственный интеллект, решивший захватить мир.
Министр экономического развития пошутил, что, если бы желающий поработить мир искусственный интеллект действительно существовал, он изобрел бы биткойн.
Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «Если позволите про криптовалюты пошутить. Шутка в следующем: если бы на самом деле в мире существовал искусственный интеллект, который хотел бы этот мир захватить и поработить, он, на самом деле, первое, что изобрел бы, это как раз биткойн».
Также, выступая на Международном фестивале молодежи и студентов, министр назвал первый шаг искусственного интеллекта к захвату миру — заставить людей многократно плодить вычислительные возможности.
В частности, фермы для майнинга искусственный интеллект мог бы использовать для тренировки, получения новых знаний и развития, передает ТАСС.
Так глава Минэкономразвития отреагировал на слова первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой о том, что стоимость транзакций и сложность сетей блокчейн с каждым годом становятся все более высокими, так как для этого требуется все больше вычислительных мощностей.
Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «Если позволите про криптовалюты пошутить. Шутка в следующем: если бы на самом деле в мире существовал искусственный интеллект, который хотел бы этот мир захватить и поработить, он, на самом деле, первое, что изобрел бы, это как раз биткойн».
Также, выступая на Международном фестивале молодежи и студентов, министр назвал первый шаг искусственного интеллекта к захвату миру — заставить людей многократно плодить вычислительные возможности.
В частности, фермы для майнинга искусственный интеллект мог бы использовать для тренировки, получения новых знаний и развития, передает ТАСС.
Так глава Минэкономразвития отреагировал на слова первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой о том, что стоимость транзакций и сложность сетей блокчейн с каждым годом становятся все более высокими, так как для этого требуется все больше вычислительных мощностей.
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