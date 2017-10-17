«Я тоже»: знаменитости рассказывают, как стали жертвами домогательств

После скандала, связанного с продюсером Харви Вайнштейном, сразу несколько звезд
шоу-бизнеса рассказали, как стали жертвами домогательств и насилия.
Громкое заявление поспешила сделать экс-солистка некогда популярной группы Spice Girls. Мелани Браун подала в суд на бывшего супруга за то, что он регулярно унижал ее и подвергал ее насилию. Судья сегодня зачитал обвинение Стиву Белафонте — бывшему продюсеру группы. Рассказы о детях и счастье в семье были лишь легендой для журналистов, заявила Браун и приложила к показаниям фотографии шрама, который бывший муж оставил на ее лице.
Кто следующий? Этот вопрос теперь стал главным в Голливуде. Вслед за громким скандалом вокруг продюсера Харви Вайнштейна обвинения в домогательствах и насилии посыпались на других крупных фигур киноиндустрии. Актриса Риз Уизерспун рассказала, как в 16 лет к ней приставал известный режиссер, имя которого она предпочла не называть. По ее словам, тогда ей объяснили, что главным условием ее карьеры станет молчание.
А в Сети с подачи актрисы Алиссы Милано — экранной ведьмы Фиби — появился настоящий флешмоб. Сама она никаких домогательств не вспомнила, но предложила вспомнить другим. Под хэштегом «я тоже» уже собралось несколько сотен признаний ее подписчиц. Пока лидером разоблачающего списка остается все таки Харви Вайнштейн. Сегодня Гильдия продюсеров Америки единогласно приняла решение исключить его из числа своих участников. Окончательное решение будет принято в конце ноября. Кроме того также сообщается, что в скором времени заработает специальная комиссия по выявлению и пресечению сексуальных домогательств продюсеров.
О своем неприятном опыте неожиданно рассказала 51-летняя певица Бьорк. На своей странице та, что много лет назад ломала стереотипы красоты и звучания — заявила, что к ней приставал некий режиссер из Дании. Его имя не называется, но всем стало ясно, что речь идет о Ларсе фон Триере. Певица сыграла главную роль в его фильме «Танцующая в темноте» в 2000 году. Фон Триер в свою очередь не стал молчать и, также не называя имен, обвинил Бьорк в клевете.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анны Финогиной.
Кто следующий? Этот вопрос теперь стал главным в Голливуде. Вслед за громким скандалом вокруг продюсера Харви Вайнштейна обвинения в домогательствах и насилии посыпались на других крупных фигур киноиндустрии. Актриса Риз Уизерспун рассказала, как в 16 лет к ней приставал известный режиссер, имя которого она предпочла не называть. По ее словам, тогда ей объяснили, что главным условием ее карьеры станет молчание.
А в Сети с подачи актрисы Алиссы Милано — экранной ведьмы Фиби — появился настоящий флешмоб. Сама она никаких домогательств не вспомнила, но предложила вспомнить другим. Под хэштегом «я тоже» уже собралось несколько сотен признаний ее подписчиц. Пока лидером разоблачающего списка остается все таки Харви Вайнштейн. Сегодня Гильдия продюсеров Америки единогласно приняла решение исключить его из числа своих участников. Окончательное решение будет принято в конце ноября. Кроме того также сообщается, что в скором времени заработает специальная комиссия по выявлению и пресечению сексуальных домогательств продюсеров.
О своем неприятном опыте неожиданно рассказала 51-летняя певица Бьорк. На своей странице та, что много лет назад ломала стереотипы красоты и звучания — заявила, что к ней приставал некий режиссер из Дании. Его имя не называется, но всем стало ясно, что речь идет о Ларсе фон Триере. Певица сыграла главную роль в его фильме «Танцующая в темноте» в 2000 году. Фон Триер в свою очередь не стал молчать и, также не называя имен, обвинил Бьорк в клевете.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анны Финогиной.
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