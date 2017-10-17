Под Омском черные лесорубы уничтожили несколько гектаров корабельного леса

Сибирские экологи и правоохранители выясняют, куда пропали сразу несколько гектаров леса. Речь идет о ценных породах деревьев, которые используются в кораблестроении.

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Омск

Браконьеров, которые хозяйничали в лесу в Иркутской области и вырубили тысячи кубометров деревьев, удалось установить почти сразу. Их всех задержали на одном из пунктов отгрузки древесины. Наручники надели и на предполагаемого организатора — 36 летнюю женщина, которая контролировала работу. Ущерб превысил пять миллионов рублей.



Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Всего к уголовной ответственности по данному делу привлекаются 28 человек, шесть из них арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде. На пунктах приема и отгрузки было изъято 2,5 тысячи кубометров леса, шесть радиостанций, несколько бензопил, сотовые телефоны, денежные средства, предположительно, добытые в результате противоправной деятельности. А также другие предметы, имеющие значение для следствия».



В Омской области поймать черных лесорубов пока не удалось. На защите реликтового леса здесь уже 13 лет стоит активистка Людмила Жукова. На ее глазах браконьеры под видом санитарной вырубки уничтожили уникальные корабельные сосны. И даже предоставили заключение лесопатологов, как позднее выяснилось «фальшивое», в котором черным по белому написано: деревья поражены вредителем и подлежат вырубке. Виновных так и не нашли, а женщина чуть не поплатилась за свою активную позицию. Неизвестные подожгли ее дом.



Людмила Жукова, эколог: «Занимаюсь благородным делом, но получается так, что угрозы, которые были десять лет, через пять лет вылились в то, что меня жестоко подожгли. Облили дом соляркой по периметру и забросали „коктейлями Молотова“».



Своим расследованием Людмиле удалось привлечь внимание общественности. Неравнодушные объединились в группы и выходят на дежурства.



Владимир Гутенев, координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса: «Это не только большой ущерб окружающей среде, но и сумасшедшие потери доходной части бюджета, огромный поток серых и черных денег которые уходят мимо бюджета и социальных программ, которые реализуются в интересах граждан».



К слову, в Омской области уже нашли несколько важных улик, указывающих на то что в лесу орудуют браконьеры. Их уже передали правоохранителям. Тем временем в Иркутской области задержанные лесорубы готовятся предстать перед судом, передает корреспондент НТВ Никита Развозжаев.