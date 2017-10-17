Расстрелявший подругу пермский бизнесмен получил 9 лет колонии

Суд в Перми приговорил к 9 годам колонии бизнесмена, расстрелявшего свою возлюбленную. Тело женщины не могут найти до сих пор.

Суд в Перми во вторник поставил точку в громком уголовном деле о жестоком убийстве. Обвиняемый — родственник высокопоставленного чиновника. Как удалось доказать сыщикам, бизнесмен Антон Вахрин сначала несколько раз выстрелил в возлюбленную, а после утопил тело в реке. Тело женщины не нашли до сих пор, но следователи довели дело до суда, который признал Вахрина виновным.



Суд отправил Вахрина в колонию на 9 лет. Наказание получили также его сообщники, которые знали о преступлении, но скрывали это от следствия. Семья погибшей Елены Шляпниковой считает приговор слишком мягким и собирается его обжаловать. По словам сестры Шляпниковой Ольги Тюлькиной, погибшая искренне любила Вахрина, а он говорил, что хочет завести с ней ребенка.



Ольга Тюлькина: «Он женат четвертый раз. Буквально неделя знакомства у них была, и она мне рассказывает, что он просит ребенка. И теперь я понимаю, что у него от каждой жены по ребенку. Я сейчас думаю, нормальный ли это человек?»



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Масаловой.