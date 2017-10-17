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    Медведев: Россия не будет строить «цифровой колхоз»

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    Медведев: Россия не будет строить «цифровой колхоз»

    Медведев: Россия не будет строить «цифровой колхоз»

    Премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия сегодня может обеспечить свой цифровой суверенитет, но не планирует обособляться от глобального рынка и прекращать сотрудничество с международными партнерами.

    Дмитрий Медведев: «У нас достаточно потенциала, чтобы гарантировать свой цифровой суверенитет. Но мы не собираемся замыкаться и строить обособленный цифровой „колхоз“».

    Как сообщает ТАСС, на пленарном заседании форума «Открытые инновации» премьер пообещал, что Россия будет продвигать свои разработки на глобальные рынки и продолжит налаживать сотрудничество с зарубежными партнерами. Он также призвал «создавать среду доверия в сфере цифровизации» и выразил надежду, что диалог в этом направлении будет продолжаться несмотря ни на что.



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