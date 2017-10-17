Медведев: Россия не будет строить «цифровой колхоз»

Премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия сегодня может обеспечить свой цифровой суверенитет, но не планирует обособляться от глобального рынка и прекращать сотрудничество с международными партнерами.
Дмитрий Медведев: «У нас достаточно потенциала, чтобы гарантировать свой цифровой суверенитет. Но мы не собираемся замыкаться и строить обособленный цифровой „колхоз“».
Как сообщает ТАСС, на пленарном заседании форума «Открытые инновации» премьер пообещал, что Россия будет продвигать свои разработки на глобальные рынки и продолжит налаживать сотрудничество с зарубежными партнерами. Он также призвал «создавать среду доверия в сфере цифровизации» и выразил надежду, что диалог в этом направлении будет продолжаться несмотря ни на что.
Как сообщает ТАСС, на пленарном заседании форума «Открытые инновации» премьер пообещал, что Россия будет продвигать свои разработки на глобальные рынки и продолжит налаживать сотрудничество с зарубежными партнерами. Он также призвал «создавать среду доверия в сфере цифровизации» и выразил надежду, что диалог в этом направлении будет продолжаться несмотря ни на что.
Комментарии