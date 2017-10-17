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    Дом, в котором умер Березовский, оценили в 20 млн фунтов стерлингов. Березовский, Великобритания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДом, в котором умер Березовский, оценили в 20 млн фунтов стерлингов

    Дом, в котором умер Березовский, оценили в 20 млн фунтов стерлингов

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    Дом, в котором умер Березовский, оценили в 20 млн фунтов стерлингов

    Дом, в котором умер Березовский, оценили в 20 млн фунтов стерлингов

    Дом, в котором умер Березовский, оценили в 20 млн фунтов стерлингов

      «Лебединое озеро» ждет новых хозяев. Речь идет об особняке, расположенном в лондонском предместье, где несколько лет назад умер некогда успешный и могущественный российский бизнесмен Борис Березовский.

      Особняк с лирическим названием, находящийся в дорогом пригороде британской столицы, стал последним пристанищем беглого олигарха. Четыре года назад именно там в запертой изнутри ванной комнате нашли тело Березовского. Английские судмедэксперты сочли эту загадочную смерть самоубийством.

      Риелторская фирма в описании объекта эту информацию решила не упоминать, зато сообщает, что 150 лет назад это был охотничий домик британской королевской семьи. Не указана и цена. По мнению экспертов, дом может стоить не менее 20 миллионов фунтов стерлингов.

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