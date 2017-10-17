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    Истребитель F-18 разбился под Мадридом, есть жертвы. Испания, авиационные катастрофы и происшествия, армии мира. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИстребитель F-18 разбился под Мадридом, есть жертвы

    Истребитель F-18 разбился под Мадридом, есть жертвы

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    • Фото: @InfoEmerg / twitter.com
    Истребитель <nobr>F-18</nobr> разбился под Мадридом, есть жертвы

    Истребитель F-18 разбился под Мадридом, есть жертвы

    Истребитель <nobr>F-18</nobr> разбился под Мадридом, есть жертвы
    • Фото: @InfoEmerg / twitter.com

      • Истребитель F-18 испанских ВВС потерпел крушение на военной базе Торрехон-де-Ардос, которая находится в 20 км от Мадрида.

      Авиакатастрофа произошла во время взлета истребителя. По некоторым данным, машина могла столкнуться с неким препятствием на взлетной полосе.

      Жертвой крушения стал 26-летний пилот, сообщает El Mundo.

      Отметим, что это уже вторая катастрофа с участием военного самолета в Испании за последнюю неделю. Так, только 12 октября истребитель Eurofighter, участвовавший в военном смотре, разбился в районе города Альбасете.

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