Истребитель F-18 разбился под Мадридом, есть жертвы

Истребитель
F-18 испанских ВВС потерпел крушение на военной базе Торрехон-де-Ардос, которая находится в 20 км от Мадрида.
Авиакатастрофа произошла во время взлета истребителя. По некоторым данным, машина могла столкнуться с неким препятствием на взлетной полосе.
Жертвой крушения стал 26-летний пилот, сообщает El Mundo.
Отметим, что это уже вторая катастрофа с участием военного самолета в Испании за последнюю неделю. Так, только 12 октября истребитель Eurofighter, участвовавший в военном смотре, разбился в районе города Альбасете.
Жертвой крушения стал 26-летний пилот, сообщает El Mundo.
Отметим, что это уже вторая катастрофа с участием военного самолета в Испании за последнюю неделю. Так, только 12 октября истребитель Eurofighter, участвовавший в военном смотре, разбился в районе города Альбасете.
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