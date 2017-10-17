В Гарварде предсказали смертельно опасную вспышку на Солнце

Ученые из Гарварда предсказали мощную вспышку на Солнце, которая может привести к гибели людей.
В ближайшие сто лет вспышки на Солнце могут достичь рекордной мощности, что приведет к нарушениям работы энергосистем на Земле, отключению Интернета по всему миру, а также к поломке спутников. Об этом говорится в исследовании специалистов Гарвардского университета.
Американские ученые прогнозируют, что одна из ожидаемых вспышек увеличит яркость звезды на 30%. Такой выброс энергии практически полностью уничтожит озоновый слой на Земле, что приведет к гибели людей, сообщает сайт Dni.Ru.
Солнце — не единственная звезда, на которой происходят вспышки. Как отмечается в исследовании гарвардских специалистов, у некоторых звезд солнечного типа фиксируются еще более мощные выбросы энергии, однако они исключительно редки и происходят примерно раз в 20 миллионов лет. Тем не менее, даже слабые вспышки могут серьезно повлиять на жизнь на Земле. Так, в 1859 году «солнечный шторм» привел к сильной магнитной буре, из-за чего в Европе произошел сбой телеграфной связи.
В настоящее время на Земле также наблюдаются магнитные бури. Они начались в сентябре, когда на Солнце была зафиксирована целая серия вспышек.
Американские ученые прогнозируют, что одна из ожидаемых вспышек увеличит яркость звезды на 30%. Такой выброс энергии практически полностью уничтожит озоновый слой на Земле, что приведет к гибели людей, сообщает сайт Dni.Ru.
Солнце — не единственная звезда, на которой происходят вспышки. Как отмечается в исследовании гарвардских специалистов, у некоторых звезд солнечного типа фиксируются еще более мощные выбросы энергии, однако они исключительно редки и происходят примерно раз в 20 миллионов лет. Тем не менее, даже слабые вспышки могут серьезно повлиять на жизнь на Земле. Так, в 1859 году «солнечный шторм» привел к сильной магнитной буре, из-за чего в Европе произошел сбой телеграфной связи.
В настоящее время на Земле также наблюдаются магнитные бури. Они начались в сентябре, когда на Солнце была зафиксирована целая серия вспышек.
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