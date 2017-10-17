Глава Минкомсвязи: у государства нет предвзятого отношения к Telegram

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что у государства нет предвзятой позиции в отношении оштрафованного накануне мессенджера Telegram. По его словам, дело исключительно в соблюдении законов РФ.
Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление Никифоров сделал в кулуарах форума «Открытые инновации».
Николай Никифоров: «Есть закон, есть подзаконные акты, они применяются безусловно, независимо от того, где какое юридическое лицо зарегистрировано, как оно называется, что оно делает. Если закон соблюдается, то работа возможна. Если закон не соблюдается, то применяются те или иные нормы ответственности. Здесь нет каких-то отдельных отношений или предвзятой позиции».
Накануне Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей. Согласно материалам дела, 12 июля ФСБ направила запрос в лондонский офис компании с требованием предоставить до 16 июля информацию по шести телефонным номерам. Ответа не последовало. В конце августа ФСБ уведомила руководство мессенджера о намерении составить протокол об административном правонарушении за неисполнение федерального закона о хранении, исполнении и передаче информации, что и было сделано 14 сентября.
Суд признал Telegram виновным в совершении правонарушения. Взысканный штраф пойдет в доход бюджета Москвы. Представители компании на заседании не присутствовали. Павел Дуров назвал решение суда противоречащим Конституции РФ и заявил, что намерен обжаловать его.
Николай Никифоров: «Есть закон, есть подзаконные акты, они применяются безусловно, независимо от того, где какое юридическое лицо зарегистрировано, как оно называется, что оно делает. Если закон соблюдается, то работа возможна. Если закон не соблюдается, то применяются те или иные нормы ответственности. Здесь нет каких-то отдельных отношений или предвзятой позиции».
Накануне Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей. Согласно материалам дела, 12 июля ФСБ направила запрос в лондонский офис компании с требованием предоставить до 16 июля информацию по шести телефонным номерам. Ответа не последовало. В конце августа ФСБ уведомила руководство мессенджера о намерении составить протокол об административном правонарушении за неисполнение федерального закона о хранении, исполнении и передаче информации, что и было сделано 14 сентября.
Суд признал Telegram виновным в совершении правонарушения. Взысканный штраф пойдет в доход бюджета Москвы. Представители компании на заседании не присутствовали. Павел Дуров назвал решение суда противоречащим Конституции РФ и заявил, что намерен обжаловать его.
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