Сделано на НТВ: наш телеканал презентовал новые проекты в Каннах

В Каннах открылся один из крупнейших международных рынков телеконтента. Его участники представляют новые программы, сериалы и телешоу и борются за внимание аудитории по всему миру. Свои проекты на этой престижной площадке презентовал телеканал НТВ.
Знаменитая каннская красная лестница в октябре превращается в красную дорожку крупнейшего в мире телевизионного рынка MIPCOM. Звезд, включая голливудских, здесь не меньше, чем во время кинофестиваля. На этот раз вместе с Кэтрин Зет-Джонс на открытии телерынка появились специально приглашенные звезды Анна Чиповская и Юлия Снигирь, исполнительницы главных ролей в телесериале «Хождение по мукам», который в самое ближайшее время увидят зрители НТВ.
Впервые НТВ устраивает официальную презентацию во время телерынка. Теперь слоган «Сделано на НТВ» будет известен во всем мире.
Среди проектов, которые в самое ближайшее время будут показаны западному зрителю, 12-серийный фильм «Хождение по мукам», впервые представленный экспертам и аудитории только накануне. Компания Dori Media приобрела его еще до показа на телерынке: случай достаточно уникальный.
Надав Палти, президент Dori Media Group: «Мы не видели ни трейлеров, ни серий, но нам очень понравилась история, а ее автор Алексей Толстой — один из самых великих писателей мира. Эта революция — одно из самых важных событий XX века. Мы знали, что зрителям по всему миру было бы интересно на это посмотреть. Сегодня, после того, как мы увидели трейлер, первый и второй эпизоды, я могу сказать, что мы горды тем, что решили приобрести сериал. У него превосходный уровень постановки, отличный актерский состав. Я уверен, что нас ждет большой успех по всему миру».
Успех ждет еще два сериала НТВ. Это уже показанная на нашем канале «Трасса смерти» с Андреем Мерзликиным и Сергеем Маковецким. Это история, основанная на реальных событиях, дело печально известной «банды GTA», а также проект, который еще только выйдет в российский эфир, — «Проклятие спящих», мистический триллер об удивительном и порой очень закрытом мире рынка искусства.
Ави Армоза, президент Avi Armoza Group: «После того как мы посмотрели первую серию, нам сразу же захотелось посмотреть сериал целиком. У него уникальная манера повествования, но в то же время универсальная. Действие происходит в уникальном мире искусства, с неожиданным поворотом и каплей сверхъестественного. Когда вы смотрите на международный рынок, там ощущается потребность в подобного рода повествовании, поэтому нам так понравились „Спящие“».
Но если сериалы — это чаще всего оригинальный продукт, то что касается телепередач или, как принято говорить сейчас, телеформатов, то, как правило, все, что сейчас смотрят российские зрители, — это адаптации западных образцов. «Голос» или «Танцы со звездами» не у нас придуманы. Тем интереснее, что именно российский телеформат, а еще любопытнее, что формат о жизни звезд, чего на Западе более чем достаточно, привлек внимание мировых дистрибьютеров. Речь идет о шоу «Секрет на миллион».
Как передает обозреватель Вадим Глускер, высокие рейтинги дает еще один абсолютно оригинальный проект телекомпании НТВ — «Ты супер!», презентация которого в Каннах состоялась накануне. Уже известно, что ряд западных компаний проявил интерес к этой программе, причем именно за ее социальный, человеческий, а не только конкурсный аспект.
Впервые НТВ устраивает официальную презентацию во время телерынка. Теперь слоган «Сделано на НТВ» будет известен во всем мире.
Среди проектов, которые в самое ближайшее время будут показаны западному зрителю, 12-серийный фильм «Хождение по мукам», впервые представленный экспертам и аудитории только накануне. Компания Dori Media приобрела его еще до показа на телерынке: случай достаточно уникальный.
Надав Палти, президент Dori Media Group: «Мы не видели ни трейлеров, ни серий, но нам очень понравилась история, а ее автор Алексей Толстой — один из самых великих писателей мира. Эта революция — одно из самых важных событий XX века. Мы знали, что зрителям по всему миру было бы интересно на это посмотреть. Сегодня, после того, как мы увидели трейлер, первый и второй эпизоды, я могу сказать, что мы горды тем, что решили приобрести сериал. У него превосходный уровень постановки, отличный актерский состав. Я уверен, что нас ждет большой успех по всему миру».
Успех ждет еще два сериала НТВ. Это уже показанная на нашем канале «Трасса смерти» с Андреем Мерзликиным и Сергеем Маковецким. Это история, основанная на реальных событиях, дело печально известной «банды GTA», а также проект, который еще только выйдет в российский эфир, — «Проклятие спящих», мистический триллер об удивительном и порой очень закрытом мире рынка искусства.
Ави Армоза, президент Avi Armoza Group: «После того как мы посмотрели первую серию, нам сразу же захотелось посмотреть сериал целиком. У него уникальная манера повествования, но в то же время универсальная. Действие происходит в уникальном мире искусства, с неожиданным поворотом и каплей сверхъестественного. Когда вы смотрите на международный рынок, там ощущается потребность в подобного рода повествовании, поэтому нам так понравились „Спящие“».
Но если сериалы — это чаще всего оригинальный продукт, то что касается телепередач или, как принято говорить сейчас, телеформатов, то, как правило, все, что сейчас смотрят российские зрители, — это адаптации западных образцов. «Голос» или «Танцы со звездами» не у нас придуманы. Тем интереснее, что именно российский телеформат, а еще любопытнее, что формат о жизни звезд, чего на Западе более чем достаточно, привлек внимание мировых дистрибьютеров. Речь идет о шоу «Секрет на миллион».
Как передает обозреватель Вадим Глускер, высокие рейтинги дает еще один абсолютно оригинальный проект телекомпании НТВ — «Ты супер!», презентация которого в Каннах состоялась накануне. Уже известно, что ряд западных компаний проявил интерес к этой программе, причем именно за ее социальный, человеческий, а не только конкурсный аспект.
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