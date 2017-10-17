На покрытие дефицита Пенсионного фонда ФНБ потратит 657 млрд рублей

Минфин собирается до конца года отдать 15% Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита Пенсионного фонда. Таковы поправки к федеральному бюджету, о которых говорится в заключении Счетной палаты.
Сейчас в ФНБ насчитывается больше 4 триллионов рублей, из которых Пенсионному фонду собираются отдать 657 миллиардов. Изначально в 2008 году, когда Стабилизационный фонд разделился на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, планировалось, что последний как раз будет поддерживать пенсионную систему. Однако впервые ФНБ распечатали для этой цели только в сентябре этого года.
Источник сообщил РБК, что в этом году Пенсионному фонду в любом случай нужен трансферт, и без разницы, будет он из федерального бюджета или сразу из ФНБ.
Источник сообщил РБК, что в этом году Пенсионному фонду в любом случай нужен трансферт, и без разницы, будет он из федерального бюджета или сразу из ФНБ.
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