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    На покрытие дефицита Пенсионного фонда ФНБ потратит 657 млрд рублей. Пенсионный фонд, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа покрытие дефицита Пенсионного фонда ФНБ потратит 657 млрд рублей

    На покрытие дефицита Пенсионного фонда ФНБ потратит 657 млрд рублей

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    На покрытие дефицита Пенсионного фонда ФНБ потратит 657 млрд рублей

    На покрытие дефицита Пенсионного фонда ФНБ потратит 657 млрд рублей

    На покрытие дефицита Пенсионного фонда ФНБ потратит 657 млрд рублей

      Минфин собирается до конца года отдать 15% Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита Пенсионного фонда. Таковы поправки к федеральному бюджету, о которых говорится в заключении Счетной палаты.

      Сейчас в ФНБ насчитывается больше 4 триллионов рублей, из которых Пенсионному фонду собираются отдать 657 миллиардов. Изначально в 2008 году, когда Стабилизационный фонд разделился на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, планировалось, что последний как раз будет поддерживать пенсионную систему. Однако впервые ФНБ распечатали для этой цели только в сентябре этого года.

      Источник сообщил РБК, что в этом году Пенсионному фонду в любом случай нужен трансферт, и без разницы, будет он из федерального бюджета или сразу из ФНБ.

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