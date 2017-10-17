Синоптики: в выходные в Москве выпадет первый снег

В выходные в Москве температура понизится до минусовых значений и, возможно, пройдет небольшой снег.
По данным синоптиков, в выходные в столице возможен снег, однако до образования постоянного снежного покрова пока не дойдет. Выпавший снег быстро растает, а столбик термометра днем поднимется выше нуля.
Марина Макарова, главный специалист Гидрометцентра России «Мы ждем понижения температуры, будет минус и небольшие осадки. Но до формирования снежного покрова пока еще не дойдет. Днем у нас положительные температуры, которые превышают отрицательные ночные. А где-то в воздухе снег может закружить».
Синоптики отмечают, что вероятность снега повышается с каждым днем, так как температурный фон понижается и происходит сезонная перемена. Но в целом погода в Москве близка к календарной норме, передает РИА Новости.
Марина Макарова, главный специалист Гидрометцентра России «Мы ждем понижения температуры, будет минус и небольшие осадки. Но до формирования снежного покрова пока еще не дойдет. Днем у нас положительные температуры, которые превышают отрицательные ночные. А где-то в воздухе снег может закружить».
Синоптики отмечают, что вероятность снега повышается с каждым днем, так как температурный фон понижается и происходит сезонная перемена. Но в целом погода в Москве близка к календарной норме, передает РИА Новости.
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