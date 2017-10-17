ФАС не видит ценового сговора на iPhone 8 в России

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что у них пока нет данных о ценовом сговоре на новую модель iPhone в России.
Игорь Артемьев: «Я пока не знаю. У меня нет представления, что там есть большие проблемы, история чему-то всех нас научила. Наши коллеги работают, наши инспектора проверяют, поэтому у меня нет никаких данных, что там есть какие-то проблемы»
iPhone 8 и iPhone 8 Plus были представлены Apple 12 сентября. Продажи гаджетов в России стартовали 29 сентября. Цены на iPhone 8 в интернет-магазине Apple начинаются от 56,99 тыс. рублей, а за iPhone 8 Plus придется отдать как минимум 64,99 тыс. рублей.
На минувшей неделе стало известно, что ФАС запустила проверку ценообразования iPhone 8 из-за жалоб на их высокую стоимость.
iPhone 8 и iPhone 8 Plus были представлены Apple 12 сентября. Продажи гаджетов в России стартовали 29 сентября. Цены на iPhone 8 в интернет-магазине Apple начинаются от 56,99 тыс. рублей, а за iPhone 8 Plus придется отдать как минимум 64,99 тыс. рублей.
На минувшей неделе стало известно, что ФАС запустила проверку ценообразования iPhone 8 из-за жалоб на их высокую стоимость.
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