У Рады тысячи митингующих выдвинули украинским властям жесткие требования

В центре украинской столицы проходит массовая акция протеста. По данным местной полиции, в ней участвуют около 6 тысяч человек. Митингующие выдвигают целый ряд жестких требований в адрес действующей власти.
Требования за последние годы не меняются. У людей накопилось достаточно вопросов к властям. Впрочем, не только у них. Депутаты Верховной рады уже сорвали заседание совета лидеров фракций, а еще недавно поддерживаемый президентом лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили обещает собрать у здания парламенту многотысячную толпу.
Так на Украине реагируют на несогласие властей выполнять обещания, данные после «Майдана», а именно отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство.
Ряд депутатов требует прислушаться к голосу народа. Кажется, требования тысяч граждан, собравшихся у стен парламента, услышали. Спикер Верховной рады уже заявил, что обозначенные вопросы парламент может начать рассматривать уже в четверг.
Как передает корреспондент Александр Терёхин, митинг проходит без эксцессов. Власти Украины серьезно подготовились к протестам. В центр города стянули более 3500 бойцов Нацгвардии. Кроме того, полиция дежурит и на прилегающих к Раде улицах Киева. Такие меры безопасности объясняют визитом в столицу президента Мальты. Для этого же в центральный парк города привезли… батарею пушек. Речь идет о настоящих 122-миллиметровых гаубицах. Они в самый разгар митинга залпом поприветствовали высокого европейского гостя.
Так на Украине реагируют на несогласие властей выполнять обещания, данные после «Майдана», а именно отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство.
Ряд депутатов требует прислушаться к голосу народа. Кажется, требования тысяч граждан, собравшихся у стен парламента, услышали. Спикер Верховной рады уже заявил, что обозначенные вопросы парламент может начать рассматривать уже в четверг.
Как передает корреспондент Александр Терёхин, митинг проходит без эксцессов. Власти Украины серьезно подготовились к протестам. В центр города стянули более 3500 бойцов Нацгвардии. Кроме того, полиция дежурит и на прилегающих к Раде улицах Киева. Такие меры безопасности объясняют визитом в столицу президента Мальты. Для этого же в центральный парк города привезли… батарею пушек. Речь идет о настоящих 122-миллиметровых гаубицах. Они в самый разгар митинга залпом поприветствовали высокого европейского гостя.
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