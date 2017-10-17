Forbes признал Джоан Роулинг самой богатой знаменитостью Европы

Автор книг о Гарри Поттере оказалась на первой строчке рейтинга самых высокооплачиваемых европейских знаменитостей по версии журнала Forbes. Джоан Роулинг удалось обойти даже футболиста Криштиану Роналду.
По оценкам издания, Роулинг за последний год заработала более $95 млн. Кстати, она является самой высокооплачиваемой писательницей и занимает третью строчку в мировом рейтинге Forbes самых богатых знаменитостей. Основной доход в этом году ей принесла пьеса «Гарри Поттер и проклятое дитя».
На почетном втором месте на этот раз оказался футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Благодаря контракту с клубом и рекламным контрактам, которых у спортсмена немало, ему удалось заработать около $93 млн.
Бронзу в этом году получила британская группа Coldplay, заработавшая порядка $88. А на четвертом месте оказалась их соотечественница — певица Адель, которой удалось заработать около $69 млн. Кстати, она единственная женщина, кроме Роулинг, вошедшая в топ-20 рейтинга.
В общей сложности 20 самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы заработали порядка $1,06 млрд за последний год. Любопытно, что сразу 12 из них представляют Великобританию.
На почетном втором месте на этот раз оказался футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Благодаря контракту с клубом и рекламным контрактам, которых у спортсмена немало, ему удалось заработать около $93 млн.
Бронзу в этом году получила британская группа Coldplay, заработавшая порядка $88. А на четвертом месте оказалась их соотечественница — певица Адель, которой удалось заработать около $69 млн. Кстати, она единственная женщина, кроме Роулинг, вошедшая в топ-20 рейтинга.
В общей сложности 20 самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы заработали порядка $1,06 млрд за последний год. Любопытно, что сразу 12 из них представляют Великобританию.
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