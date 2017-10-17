Подмосковного полицейского посадили на 6 лет за ДТП с четырьмя погибшими

Бывший полицейский Юрий Иванов, устроивший страшное ДТП в подмосковном Пушкине, приговорен к 6 годам колонии.
Суд подмосковного Пушкина вынес приговор по делу о страшном ДТП, в котором погиб священник Ярославской епархии и его семья. Бывший полицейский Юрий Иванов признан виновным в аварии. Ему назначено наказание в виде 6 лет колонии. Кроме того, суд на 3 года лишил его водительских прав, сообщает пресс-служба управления СК по Московской области.
Авария произошла в сентябре 2016 года. Две машины столкнулись на Ярославском шоссе. В одной из них ехала семья священника Алексея Шумилина, за рулем второго автомобиля находился бывший полицейский Юрий Иванов. В момент аварии он был пьян. В аварии погибли четыре человека: сам Шумилин, его мать, беременная жена и двухмесячная дочь. В живых остался лишь маленький мальчик Миша — сын Шумилина.
Авария произошла в сентябре 2016 года. Две машины столкнулись на Ярославском шоссе. В одной из них ехала семья священника Алексея Шумилина, за рулем второго автомобиля находился бывший полицейский Юрий Иванов. В момент аварии он был пьян. В аварии погибли четыре человека: сам Шумилин, его мать, беременная жена и двухмесячная дочь. В живых остался лишь маленький мальчик Миша — сын Шумилина.
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