«Не зря поехал»: в Пермском крае после ДТП с Газмановым залатали яму

Власти Пермского края оперативно залатали дорожную яму,
из-за которой Олег Газманов попал в аварию.
Об этом рассказал сам музыкант.
Олег Газманов: «Самое интересное, что буквально 5 минут назад я узнал, что эту яму оперативно заделали. Не зря я поехал на гастроли по Пермскому краю»
Также певец успокоил поклонников, отметив, что с ним все в порядке. Концерт, запланированный на 18 октября, состоится, передает ТАСС.
Напомним, автоавария произошла в Усольском районе. Из-за ямы на трассе автомобиль артиста, который ехал на концерт в Пермь, получила повреждения. Как отметил Газманов, ДТП случилось на мосту, где из ямы торчит арматура.
Олег Газманов: «Самое интересное, что буквально 5 минут назад я узнал, что эту яму оперативно заделали. Не зря я поехал на гастроли по Пермскому краю»
Также певец успокоил поклонников, отметив, что с ним все в порядке. Концерт, запланированный на 18 октября, состоится, передает ТАСС.
Напомним, автоавария произошла в Усольском районе. Из-за ямы на трассе автомобиль артиста, который ехал на концерт в Пермь, получила повреждения. Как отметил Газманов, ДТП случилось на мосту, где из ямы торчит арматура.
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