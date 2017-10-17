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    «Не зря поехал»: в Пермском крае после ДТП с Газмановым залатали яму. Газманов, ДТП, Пермь, знаменитости, музыка и музыканты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Не зря поехал»: в Пермском крае после ДТП с Газмановым залатали яму

    «Не зря поехал»: в Пермском крае после ДТП с Газмановым залатали яму

    4 комментария
    • Фото: oleggazmanov / instagram.com
    «Не зря поехал»: в Пермском крае после ДТП с Газмановым залатали яму

    «Не зря поехал»: в Пермском крае после ДТП с Газмановым залатали яму

    «Не зря поехал»: в Пермском крае после ДТП с Газмановым залатали яму
    • Фото: oleggazmanov / instagram.com

      • Власти Пермского края оперативно залатали дорожную яму, из-за которой Олег Газманов попал в аварию.

      Об этом рассказал сам музыкант.

      Олег Газманов: «Самое интересное, что буквально 5 минут назад я узнал, что эту яму оперативно заделали. Не зря я поехал на гастроли по Пермскому краю»

      Также певец успокоил поклонников, отметив, что с ним все в порядке. Концерт, запланированный на 18 октября, состоится, передает ТАСС.

      смотретьОлег Газманов попал в аварию по дороге в Пермь
      Олег Газманов попал в аварию по дороге в Пермь
      Напомним, автоавария произошла в Усольском районе. Из-за ямы на трассе автомобиль артиста, который ехал на концерт в Пермь, получила повреждения. Как отметил Газманов, ДТП случилось на мосту, где из ямы торчит арматура.

      #жесть #осторожно #ямя #дорога #березняки #пермь

      Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov)



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