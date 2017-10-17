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    В Госдуме посмеялись над планами Киева победить Черноморский флот «волчьей стаей»

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    В Госдуме посмеялись над планами Киева победить Черноморский флот «волчьей стаей»

    В Госдуме посмеялись над планами Киева победить Черноморский флот «волчьей стаей»

    Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил тактику «волчьей стаи», с помощью которой Киев намеревается одолеть Черноморский флот. По мнению парламентария, подобный план заранее обречен на провал.

    О новой украинской тактике ведения морского боя рассказал украинский телеканал ТСН. В видеосюжете отмечалось, что украинские моряки заявили о готовности атаковать российские газовые вышки и корабли в Черном море с помощью «волчьей стаи». То есть совершать одновременный налет несколькими легкими бронекатерами на одного противника. По мнению украинских военных, чтобы одолеть один российский корабль, достаточно шести украинский бронекатеров.

    В России в свою очередь отметили, что предложенная Украиной тактика — не что иное, как морской разбой и требует сурового наказания.

    Дмитрий Белик, депутат Госдумы: «Украина создает так называемый москитный флот для диверсий против российских нефтяных вышек и нападения на корабли с государственным флагом РФ — то, что до конца XIX века называлось морским разбоем с мерой наказания через повешение».

    Кроме того, добавил депутат, вся эта затея изначально обречена на провал, так как Россия располагает сильной морской авиацией.

    Дмитрий Белик: «Конечно, вся эта так называемая шакалья стая способна всей толпой наброситься на корабль, охраняющий вышки. Но результат боя будет предсказуем, потому что через 10–15 минут туда прилетит самолет типа Су-30, который с нескольких десятков километров попадает даже в самый небольшой катер».

    Парламентарий также добавил, что после подобных сюжетов командование Южного военного округа сделает соответствующие выводы, передает РИА Новости.

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