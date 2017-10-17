19 октября на телеканале НТВ состоится премьера сериала «Невский. Проверка на прочность» с Антоном Васильевым в главной роли.
События нового сезона разворачиваются через год после того, как майор Павел Семёнов (Антон Васильев) поймал легендарного киллера по кличке Архитектор. Эта успешная операция перевернула жизнь героя с ног на голову. Наемным убийцей оказался его близкий друг, на любимую жену Юлю напали, а затем и вовсе посадили в тюрьму. Теперь герой оставил службу в органах и решил стать обычным таксистом. Однако, покой Павла нарушают неизвестные, совершившие покушение на его друга Фому. Теперь герою предстоит вернуться к работе и найти настоящего Архитектора, который, как оказалось, всё ещё гуляет на свободе.
Антон Васильев, актер, исполнитель роли Павла Семёнова: «Павел Семёнов-это не герой, в классическом его понимании. В этом персонаже удалось воссоздать собирательный образ целого поколения: друзей моего детства. Я рос среди таких ребят: грубых, вспыльчивых, прямых, немногословных, но при этом честных, добрых и справедливых. Кажется, на плечи именно таких парней сваливается самая трудная работа, которую они, тем ни менее, с честью выполняют. В этом сериале раскрывается важная идея: бандиты, пистолеты, воры — не самое страшное, главные враги человека — это внутренняя неустроенность, сомнения и отсутствие любви. Во втором сезоне у меня появилась возможность подробнее рассказать зрителям про Павла Семёнова. Экстремальные жизненные обстоятельства, в которые поставлен мой герой, помогут увидеть в нем, не очередного „Героя“ сериала про полицию, а сложного, запутавшегося человека».
Увидеть новые серии сериала «Невский» можно уже 19 октября в 21:35 на НТВ.
Антон Васильев, актер, исполнитель роли Павла Семёнова: «Павел Семёнов-это не герой, в классическом его понимании. В этом персонаже удалось воссоздать собирательный образ целого поколения: друзей моего детства. Я рос среди таких ребят: грубых, вспыльчивых, прямых, немногословных, но при этом честных, добрых и справедливых. Кажется, на плечи именно таких парней сваливается самая трудная работа, которую они, тем ни менее, с честью выполняют. В этом сериале раскрывается важная идея: бандиты, пистолеты, воры — не самое страшное, главные враги человека — это внутренняя неустроенность, сомнения и отсутствие любви. Во втором сезоне у меня появилась возможность подробнее рассказать зрителям про Павла Семёнова. Экстремальные жизненные обстоятельства, в которые поставлен мой герой, помогут увидеть в нем, не очередного „Героя“ сериала про полицию, а сложного, запутавшегося человека».
Увидеть новые серии сериала «Невский» можно уже 19 октября в 21:35 на НТВ.
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