В Германии 88-летней активистке дали пятый тюремный срок за отрицание Холокоста

Суд в Берлине в пятый раз приговорил к заключению
88-летнюю активистку, отрицающую Холокост.
Суд в Берлине приговорил к 6 месяцам заключения 88-летнюю Урсулу Хавербек за отрицание Холокоста. В январе этого года женщина выступила на одном из общественных мероприятий и заявила, что в Освенциме не было газовых камер. Кроме того, Хавербек отказалась признавать, что жертвами нацистов в концлагерях на территории Польши стали 1,1 млн человек.
В суде же она заявила, что только цитировала отрывки из книги, которую представляла на этом мероприятии.
Как сообщает сайт Вести.Ru, этот приговор стал для Хавербек пятым. Женщина известна в Германии своими ультраправыми взглядами. Ранее Хавербек даже возглавляла тренировочный центр для правых экстремистов, пока его не закрыли власти. За свои частые заявления она получила прозвище «наци-бабушка».
До сих пор ни один из приговоров Хавербек не вступил в силу, так как на все решения суда ее адвокаты подавали апелляции. Однако в этот раз представитель суда в Берлине заявил, что, если апелляции будут отклонены, а врачи сочтут здоровье Хавербек удовлетворительным, женщина окажется в тюрьме.
В суде же она заявила, что только цитировала отрывки из книги, которую представляла на этом мероприятии.
Как сообщает сайт Вести.Ru, этот приговор стал для Хавербек пятым. Женщина известна в Германии своими ультраправыми взглядами. Ранее Хавербек даже возглавляла тренировочный центр для правых экстремистов, пока его не закрыли власти. За свои частые заявления она получила прозвище «наци-бабушка».
До сих пор ни один из приговоров Хавербек не вступил в силу, так как на все решения суда ее адвокаты подавали апелляции. Однако в этот раз представитель суда в Берлине заявил, что, если апелляции будут отклонены, а врачи сочтут здоровье Хавербек удовлетворительным, женщина окажется в тюрьме.
Комментарии