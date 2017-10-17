Многодетная мать зажарила двух сыновей в духовке

24-летняя жительница Атланты (штат Джорджия) задержана за зверское убийстве двух маленьких сыновей.
По данным правоохранительных органов, многодетная мать засунула мальчиков возрастом год и два года в духовку. После этого она в видеочате показала тела детей их отцу. Мужчина незамедлительно обратился в полицию.
При этом изначально женщина заявляла, что детей погубила сиделка, однако полицейские уличили подозреваемую во лжи.
Как отмечает The Atlanta Journal Constitution, женщина страдает от психического расстройства, однако не обращалась к врачам. Заболевание могло обостриться после смерти ее отца и рождения четырех детей, которых она воспитывала одна. У американки остались трехлетний сын и шестилетняя дочь.
При этом изначально женщина заявляла, что детей погубила сиделка, однако полицейские уличили подозреваемую во лжи.
Как отмечает The Atlanta Journal Constitution, женщина страдает от психического расстройства, однако не обращалась к врачам. Заболевание могло обостриться после смерти ее отца и рождения четырех детей, которых она воспитывала одна. У американки остались трехлетний сын и шестилетняя дочь.
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