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    Многодетная мать зажарила двух сыновей в духовке

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    • Фото: Fulton County Sheriff’s Office
    Многодетная мать зажарила двух сыновей в духовке

    Многодетная мать зажарила двух сыновей в духовке

    Многодетная мать зажарила двух сыновей в духовке
  • Фото: Fulton County Sheriff’s Office

    • 24-летняя жительница Атланты (штат Джорджия) задержана за зверское убийстве двух маленьких сыновей.

    По данным правоохранительных органов, многодетная мать засунула мальчиков возрастом год и два года в духовку. После этого она в видеочате показала тела детей их отцу. Мужчина незамедлительно обратился в полицию.

    При этом изначально женщина заявляла, что детей погубила сиделка, однако полицейские уличили подозреваемую во лжи.

    Как отмечает The Atlanta Journal Constitution, женщина страдает от психического расстройства, однако не обращалась к врачам. Заболевание могло обостриться после смерти ее отца и рождения четырех детей, которых она воспитывала одна. У американки остались трехлетний сын и шестилетняя дочь.

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