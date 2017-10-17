В Казани гостей Всемирного фестиваля молодежи встретили музыкой и чак-чаком

Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов встретились в столице Татарстана. В Казань приехали граждане почти 50 стран мира. Город встретил гостей вкусными блюдами и обширной программой, в которую вошли соревнования, лекции, мастер-классы , концерты.

Сто человек из 48 стран, которые участвуют в проходящем в Сочи Всемирном фестивале молодежи и студентов, приехали в Татарстан в рамках региональной программы. Основным посылом является слоган «Discover Russia! — Открой для себя Россию!» Право принять у себя гостей фестиваля, получили 15 российских городов, в том числе Казань.



Иностранные делегаты посетили республиканский этноконфессиональный фестиваль и познакомиться с многообразием культур многонационального народа Татарстана. Ребята побывали на выставке народных художественных промыслов и ремесел, мастер-классах по приготовлению национальных блюд, русских кукол-оберегов, росписи по керамике, вышивке по коже и других, а также увидели выступления профессиональных и самодеятельных творческих коллективов. Подробности — в репортаже корреспондента Александры Тонких.