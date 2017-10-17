Wi-Fi под угрозой: как защититься от хакеров подручными средствами

Мировые технологические компании отреагировали на угрозу, с которой столкнулись пользователи
Wi-Fi. С помощью беспроводного Интернета хакеры могут получить практически любую информацию с компьютера своей жертвы.
Компаниям нужно время, чтобы выпустить обновления, поэтому пока пользователям предлагается защищаться подручными методами: обновить программное обеспечение везде, где только можно, и использовать VPN-сервисы.
Сети Wi-Fi во всем мире небезопасны и могут дать хакерам доступ к вашим личным данным и вообще показывать все, что вы делаете в Интернете. Об уязвимости первым сообщил бельгийский эксперт в области кибербезопасности Мэти Ванхуф из Лёвенского католического университета. Он обнаружил, что в протоколе WPA2, который защищает соединение компьютера с роутером, есть дыра, которая позволяет хакеру условно встать между вами и вашим роутером. Это касается в том числе операционных систем Windows, Android, Linux, iOS.
По этому поводу есть две новости — хорошая и плохая: дыру очень сложно использовать и очень сложно заделать. В Microsoft заявили, что уже выпустили обновление для Windows, в Google и Apple, как сообщает издание The Verge, пообещали сделать это в ближайшие недели.
Сети Wi-Fi во всем мире небезопасны и могут дать хакерам доступ к вашим личным данным и вообще показывать все, что вы делаете в Интернете. Об уязвимости первым сообщил бельгийский эксперт в области кибербезопасности Мэти Ванхуф из Лёвенского католического университета. Он обнаружил, что в протоколе WPA2, который защищает соединение компьютера с роутером, есть дыра, которая позволяет хакеру условно встать между вами и вашим роутером. Это касается в том числе операционных систем Windows, Android, Linux, iOS.
По этому поводу есть две новости — хорошая и плохая: дыру очень сложно использовать и очень сложно заделать. В Microsoft заявили, что уже выпустили обновление для Windows, в Google и Apple, как сообщает издание The Verge, пообещали сделать это в ближайшие недели.
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