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    Создатели фургона «Газель Next» объяснили функцию встроенного секретного тетриса. автомобили, автомобильная промышленность, компании, компьютерные игры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСоздатели фургона «Газель Next» объяснили функцию встроенного секретного тетриса

    Создатели фургона «Газель Next» объяснили функцию встроенного секретного тетриса

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    Создатели фургона «Газель Next» объяснили функцию встроенного секретного тетриса

    Создатели фургона «Газель Next» объяснили функцию встроенного секретного тетриса

    Создатели фургона «Газель Next» объяснили функцию встроенного секретного тетриса

      В группе ГАЗ подтвердили информацию о том, что в «Газель Next» встроен тетрис.

      Ранее в Интернете появилось видео, на котором автоумелец показывает, как запустить игру на приборной панели. Для этого нужно завести машину, три раза включить правый поворотник, два раза моргнуть дальним светом, пять раз нажать на сцепление, поднять обороты до 2 тысяч, зажать стрелку налево и можно играть.

      Правда, компания в своем Facebook пояснила, что нужен тетрис не для того, чтобы развлекать водителя, а чтобы проверить работу дисплея, поэтому его специально спрятали. Играть в него группа ГАЗ не рекомендует, чтобы кнопки управления не вышли из строя раньше времени. Также сообщается, что при движении тетрис не включится.

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