Под Челябинском перевернувшийся железнодорожный кран придавил машиниста

На промышленном участке железной дороги в Челябинской области перевернулся кран. Машинист получил серьезные травмы.
Инцидент произошел в городе Бакал Челябинской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательной службы региона.
Пресс-служба: «В понедельник спасатели Златоустовского спасотряда областной службы в 13:07 (11:07 мск) выезжали на окраину города Бакал, где на промышленном участке железной дороги в районе карьера перевернулся железнодорожный кран. В этот день железнодорожный кран производил работы, но в какой-то момент перевернулся. В результате машинист оказался придавленным и получил травмы».
Отмечается, что машиниста извлекали из кабины при помощи гидравлического инструмента. Мужчина получил серьезные травмы и потерял много крови. Сейчас он находится в больнице.
Пресс-служба: «В понедельник спасатели Златоустовского спасотряда областной службы в 13:07 (11:07 мск) выезжали на окраину города Бакал, где на промышленном участке железной дороги в районе карьера перевернулся железнодорожный кран. В этот день железнодорожный кран производил работы, но в какой-то момент перевернулся. В результате машинист оказался придавленным и получил травмы».
Отмечается, что машиниста извлекали из кабины при помощи гидравлического инструмента. Мужчина получил серьезные травмы и потерял много крови. Сейчас он находится в больнице.
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