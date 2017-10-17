СМИ узнали о планах страховщиков самостоятельно определять тарифы ОСАГО

В 2018 году страховщики решили начать самостоятельно устанавливать тарифы ОСАГО, максимальный базовый тариф ЦБ будет определять еще в течение 2 лет.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, Российский союз автостраховщиков (РСА) направил в Центробанк предложения, которые касаются перехода на нерегулируемые государством тарифы ОСАГО.
Разработанная РСА концепция предполагает, что ЦБ с 1 июля 2018 года будет регулировать только коэффициент аварийности и нарушений ПДД и максимальную цену полиса (в документе названа сумма в 30 тысяч для легковых автомобилей физических лиц). Самостоятельно страховщики будут определять следующие коэффициенты: территорию использования и мощность автомобиля, возраст и стаж водителя, ограничения по допуску за руль, использование авто с прицепом.
Также с января 2020 года РСА предлагает Центробанку полностью отказаться от регулирования цен на полисы ОСАГО. В компетенции регулятора будет только определение минимальных тарифов и обязательных факторов риска, которые страховщики должны учитывать при тарификации.
Согласно другому сценарию, предложенному в концепции РСА, с 1 июля 2018 года ЦБ отказывается от регулирования четырех коэффициентов (за исключением территориального) и определяет максимальный базовый тариф для легковых автомобилей физических лиц в размере 20 тысяч рублей.
Издание напоминает, что Центробанк 2 года назад согласился на переход к свободным тарифам ОСАГО. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина поручила страховщиками подготовить дорожную карту по отказу от регулируемых тарифов.
Разработанная РСА концепция предполагает, что ЦБ с 1 июля 2018 года будет регулировать только коэффициент аварийности и нарушений ПДД и максимальную цену полиса (в документе названа сумма в 30 тысяч для легковых автомобилей физических лиц). Самостоятельно страховщики будут определять следующие коэффициенты: территорию использования и мощность автомобиля, возраст и стаж водителя, ограничения по допуску за руль, использование авто с прицепом.
Также с января 2020 года РСА предлагает Центробанку полностью отказаться от регулирования цен на полисы ОСАГО. В компетенции регулятора будет только определение минимальных тарифов и обязательных факторов риска, которые страховщики должны учитывать при тарификации.
Согласно другому сценарию, предложенному в концепции РСА, с 1 июля 2018 года ЦБ отказывается от регулирования четырех коэффициентов (за исключением территориального) и определяет максимальный базовый тариф для легковых автомобилей физических лиц в размере 20 тысяч рублей.
Издание напоминает, что Центробанк 2 года назад согласился на переход к свободным тарифам ОСАГО. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина поручила страховщиками подготовить дорожную карту по отказу от регулируемых тарифов.
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