«Мы готовимся к худшему»: в США оценили вероятность прямых переговоров с КНДР

В Вашингтоне не исключают проведения прямых переговоров с КНДР, но готовы к худшему.
О возможности диалога с Северной Кореей сообщил заместитель госсекретаря Джон Салливан после встречи с японским коллегой Синсукэ Сугиямой, передает Reuters.
Джон Салливан, заместитель госсекретаря США: «В конечном итоге мы не исключаем возможность перехода к прямым переговорам. Мы сфокусированы на дипломатических усилиях по разрешению проблемы, созданной КНДР. Однако мы тем не менее должны вместе с нашими союзниками, Японией, Южной Кореей и другими, быть готовы к худшему, если дипломатия не даст результата».
Ранее на переговорах в Токио заместители министров иностранных дел США и Японии договорились продолжать давление на Пхеньян, чтобы заставить его изменить политический курс. По данным агентства Kyodo, стороны намерены тесно сотрудничать по всем вопросам, которые так или иначе связаны с северокорейской проблемой.
Синсукэ Сугияма, заместитель министра иностранных дел Япони: «Правительство Японии считает, что сейчас нет условий для диалога с Северной Кореей. Мы полагаем, что в нынешних условиях следует по всем направлениям усиливать нажим на Северную Корею, координируя политику в том числе с Китаем и Россией».
Ранее заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен на заседании 1-го комитета Генассамблеи заявил, что из-за действий Америки ситуация на Корейском полуострове стала критической, в любой момент в регионе может начаться ядерная война. По словам дипломата, «настолько экстремальной и прямой ядерной угрозе со стороны США ни одна страна не подвергалась», в данной ситуации Пхеньян имеет полное право на самооборону.
Обстановка на Корейском полуострове накалилась в связи с активизацией ракетно-ядерной программы КНДР. Пхеньян дважды провел испытания прототипов межконтинентальной баллистической ракеты в июле, в конце августа и в сентябре осуществил пуски двух ракет средней дальности, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявил об успешном испытании водородной боеголовки. В связи с этим Совет безопасности ООН резко ужесточил режим международных санкций в отношении Северной Кореи.
Джон Салливан, заместитель госсекретаря США: «В конечном итоге мы не исключаем возможность перехода к прямым переговорам. Мы сфокусированы на дипломатических усилиях по разрешению проблемы, созданной КНДР. Однако мы тем не менее должны вместе с нашими союзниками, Японией, Южной Кореей и другими, быть готовы к худшему, если дипломатия не даст результата».
Ранее на переговорах в Токио заместители министров иностранных дел США и Японии договорились продолжать давление на Пхеньян, чтобы заставить его изменить политический курс. По данным агентства Kyodo, стороны намерены тесно сотрудничать по всем вопросам, которые так или иначе связаны с северокорейской проблемой.
Синсукэ Сугияма, заместитель министра иностранных дел Япони: «Правительство Японии считает, что сейчас нет условий для диалога с Северной Кореей. Мы полагаем, что в нынешних условиях следует по всем направлениям усиливать нажим на Северную Корею, координируя политику в том числе с Китаем и Россией».
Ранее заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен на заседании 1-го комитета Генассамблеи заявил, что из-за действий Америки ситуация на Корейском полуострове стала критической, в любой момент в регионе может начаться ядерная война. По словам дипломата, «настолько экстремальной и прямой ядерной угрозе со стороны США ни одна страна не подвергалась», в данной ситуации Пхеньян имеет полное право на самооборону.
Обстановка на Корейском полуострове накалилась в связи с активизацией ракетно-ядерной программы КНДР. Пхеньян дважды провел испытания прототипов межконтинентальной баллистической ракеты в июле, в конце августа и в сентябре осуществил пуски двух ракет средней дальности, которые пролетели над территорией Японии, а 3 сентября объявил об успешном испытании водородной боеголовки. В связи с этим Совет безопасности ООН резко ужесточил режим международных санкций в отношении Северной Кореи.
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