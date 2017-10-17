В сирийской провинции Эль-Кунейтра нуждающимся раздали крупы и консервы

За минувшие сутки 2 тонны продуктов доставили в провинцию Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии. Жители одного из поселков получили муку, сахар, крупы и консервы.

В ближайшее время сюда отправят еще один конвой. Кроме того, на месте развернули мобильный медпункт. Врачи приняли больше сотни человек, всем нуждающимся выдали лекарства. Еще несколько недель назад поселок находился под контролем боевиков. Сейчас его жителям остро не хватает продовольствия и воды.



Мухаммед Аль Халид, местный житель: «Мы жили во власти боевиков с 2014 года. Это было очень страшно. И только благодаря России ситуация кардинально изменилась. Большое спасибо!»



Населенный пункт, в который доставили гуманитарную помощь, находится всего в двух километрах от зоны деэскалации. Недалеко от поселка продолжают действовать группировки боевиков. Они регулярно обстреливают освобожденную территорию, в том числе из минометов. По словам местных жителей, после расширения зоны деэскалации обстановка стала более спокойной.